Barka Emese az első magyar női birkózó Európa-bajnok

Nem halasztják el a szombati Szombathelyi Haladás–MTK Budapest mérkőzést. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a honlapján felidézi: az MTK azzal a kéréssel fordult csütörtökön az MLSZ versenybizottságához, hogy halassza el a 28. fordulóban, április 13-ára, szombatra kiírt meccset, arra hivatkozva, hogy játékosainak egy része és a szakmai stáb több tagja is vírusos fertőzést kapott, amely elmondásuk szerint az U19-es csapatot is érinti. A Haladás írásban jelezte, hogy nem támogatja a kérelmet.

„A versenyigazgatóság – figyelembe véve az ellenfél hozzájárulásának hiányát – nem adott helyt a budapesti klub kérésének. A bajnokság programja változatlan marad. A csapatok, a szurkolók és a szövetség érdeke, hogy a nevezéskor vállalt egységes feltételeket minden klub teljesítse”

– teszik hozzá.

Az MLSZ indoklása szerint a versenybizottság figyelembe vette azt is, hogy a múltban a klubok – szurkolói igényekre is hivatkozva – többször határozottan kérték a versenynapok és időpontok betartatását, hogy kiszámíthatók legyenek a találkozók kezdési időpontjai, és azok később ne is változzanak. „A jelen helyzetben ez a szempont különösen hangsúlyos. A bajnokság ezen időszaka minden csapat számára rendkívül fontos időszak: az utolsó harmadban dől el a bajnoki cím, a nemzetközi kupaindulás és a kiesés kérdése. Ezért egy-egy mérkőzés előre kitűzött időpontjának esetleges megváltozása lényegesen összetettebb hatást gyakorolhat a többi csapatra és a bajnokság egészére” – közölték, hozzátéve: döntő érv volt, hogy a telített versenynaptárban nincs lehetőség rá, hogy egyéb mérkőzésekre gyakorolt hatás nélkül pótolni lehessen az elmaradó találkozót.