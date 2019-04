A világelitbe jutott a magyar női hoki-válogatott

A címvédő Győr a párharc szombati visszavágóján házigazdaként 33-21-re nyert a dán Odense ellen.

Az ETO múlt vasárnap 29-28-ra nyerte meg a párharc első mérkőzését idegenben. A magyar csapat immár 23 mérkőzésből álló veretlenségi sorozatnál tart a BL-ben, és 12. alkalommal jutott elődöntőbe a legrangosabb európai kupasorozatban. Eredmény, Női Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó: Győri Audi ETO KC-Odense Handbold (dán) 33-21 (18-10) a Győr gólszerzői: Amorim 7, Pintea 4, Oftedal, Hansen, Kristiansen, Bódi 3-3, Brattset, Mörk, Tomori, Groot 2-2, Knedliková, Görbicz 1-1 Továbbjutott: a Győr kettős győzelemmel, 62-49-es összesítéssel A magyar csapatból ezúttal csak Fodor Csenge hiányzott sérülés miatt. Gyors, bátor, pontos játékkal kezdte a meccset a vendégcsapat, amely többször is vezetett az első félidő során. A holland irányító, Cornelia Nycke Groot beállása után, a 17. perctől a győriek produkáltak egy ugyanolyan 10-1-es sorozatot, amilyennek a dániai első meccs második félidejében elszenvedői voltak, így a szünetben már 18-10 volt az állás. A hazaiak támadásban és védekezésben is sokkal pontosabbnak, hatékonyabbnak bizonyultak, ezért fordulhatott elő, hogy ellenfelük több mint tíz percig nem talált be. A második felvonást egy 4-0-s szériával kezdte az ETO, a vendégeknél a létszámfölényes támadójáték sem vezetett eredményre, ezért Jan Pytlick 19 perccel a vége előtt az utolsó időkérési lehetőségét is kihasználta. A meccs háromnegyedénél beállt a győriek norvég jobbátlövője, Nora Mörk, akinek a térde tavaly február elején sérült meg súlyosan, azóta két operációra volt szüksége, és csak most térhetett vissza a pályára, ezt végül két góllal tette még emlékezetesebbé. A 44. perc után némileg csökkentette a különbséget a vendégcsapat, amely 17 labdaeladással nehezítette meg saját dolgát, így nem kerülhette el a súlyos vereséget. Az Odense legeredményesebb játékosa Nadia Offendal volt öt góllal. A május 11-én és 12-én sorra kerülő budapesti négyes döntő sorsolását kedden, 18 órától rendezik a magyar fővárosban. korábban: Rosztov-Don (orosz) - FTC-Rail Cargo Hungaria 33-22 (15-9) Tj.: a Rosztov-Don kettős győzelemmel, 62-48-as összesítéssel később: Vipers Kristiansand (norvég)-Buducnost Podgorica (montenegrói) 18.15 (az első mérkőzésen: 24-19) Metz HB (francia)-CSM Bucuresti (román) 20.00 (31-26)