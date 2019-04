Győzelmekkel élnek a remények

A legutóbbi hat mérkőzéséből ötöt megnyerő, a betegség által sújtott MTK Budapest ellen is három pontot szerző Haladás helyzete már nem is annyira reménytelen.

Új időszámítás Kispesten – szólt tudósításunk címe, amelyben beszámoltunk a Honvéd új, múlt hétfőn színre lépő tulajdonosainak csütörtöki bemutatkozásáról. Nos, a bronzéremért zajló verseny szempontjából fontosnak ígérkező szombati, Debrecen elleni bajnokin valamelyest már érzékelhető is volt az új idők szele –, a leköszönő George F. Hemingwayhez köthető – a szurkolókat is megosztó – egyik klubinduló helyett már egy másik dalra vonultak ki a futballisták.

A párharcot a helyszínen megtekintő új klubtulajdonosok egyébként már az 5. percben elégedetten tapsolhattak, akkor ugyanis a gólkirályi címért (is) hajtó Holender Filip büntetőből vezetéshez juttatta a kispesti csapatot. Később Csősz Richárd egalizált, a kiosztott 10 sárga lap és egy kiállítás miatt pedig azt hihetnénk, hogy a mérkőzés átment „roncsderbibe”. A rengeteg kiosztott figyelmeztetés a játék képe alapján kissé túlzó, a fél órát emberhátrányban játszó Honvéd viszont rászolgált a dicséretre – nemcsak megőrizte az 1-1-et, hanem a végén akár nyerhetett is volna.

„Nagy változást a mi életünkben egyelőre nem hozott a váltás, megérkeztek az új tulajdonosok, nekünk is bemutatkoztak, de azt is elmondták, hogy a nyárig nem várható különösebb átalakulás – tért ki érdeklődésünkre a tulajdonoscserére a bajnoki után a Honvéd saját nevelésű futballistája, Gazdag Dániel. – Kemény küzdelem volt, sajnálom, hogy a mérkőzés végén adódó két nagy lehetőségünk közül egyikkel sem tudtunk élni. A kiállítás miatt nehéz volt az utolsó fél óra, de az mindenképpen pozitív, hogy emberhátrányban nem kaptunk gólt. A piros lap mégis megpecsételte a sorsunkat, 10 emberrel már nem tudtuk azt játszani, amit szerettünk volna, visszább kellett állnunk.”

A döntetlennel lemaradni látszik az Újpest és a Debrecen mögött a harmadik helyre pályázó Honvéd, ám a lapunknak nyilatkozó Gazdag Dániel már a heti feladatokra, a Soroksár elleni szerdai kupaelődöntő első mérkőzésérere és a szombati bajnokira koncentrál.

„Szombaton az egyik közvetlen rivális volt az ellenfelünk, már csak ezért is fontos lett volna nyerni, igaz, a jövő héten is egy ugyanilyen meccsünk lesz az Újpest ellen. Próbálunk a bajnokságban és a Magyar Kupában is minél jobban szerepelni, meglátjuk, ez mire lesz elég.”

A további mérkőzések közül valamennyinek komoly tétje volt a 28. játéknapon. Tekintve, hogy a kieséstől fenyegetett csapatok meccsein döntetlen eredmények születtek (Paks–Puskás Akadémia 0-0, Kisvádra–Diósgyőr 1-1) az alsóházban az a Haladás a forduló nyertese, amely azzal, hogy 1-0-ra legyőzte a vírusos megbetegedések sorozata miatt halasztást kérő, ám a Magyar Labdarúgó-szövetség döntése miatt mégis kiállni kényszerülő MTK Budapestet, reális esélyt teremtett magának arra, hogy a hátralévő hetekben kiharcolja a bennmaradást. Ki hitte volna mindezt pár hete, amikor a legutóbbi hat meccséből ötöt megnyerő szombathelyi együttes lemaradása behozhatatlannak tűnt?!

Az FTC hátrányból fordítva nyert Mezőkövesden, így a fordulót záró Vidi–Újpesten paradox módon a lila-fehér csapat sikeréért szurkolhatott, a fővárosiak székesfehérvári pontszerzése ugyanis esélyt kínált volna a listavezetőnek arra, hogy adott esetben már a szombati FTC–Vidi után behozhatatlanra hizlalja előnyét. Miután a Vidi végül győzött, biztossá vált, hogy az áhított sikert nem a „húsvéti nyuszi” hozza el az Üllői útra, sőt: vendégsiker esetén a jelenlegi nyolcpontos fór is ötre apadhat.