Ez nem csillagos ötös

Mint ahogy arról már korábban beszámoltunk, Lewis Hamilton győzelmével ért véget a Forma-1 történelmi, 1000. nagydíja Shanghaiban, a nap talán legnagyobb teljesítménye azonban nem hozzá, hanem az újonc Alexander Albonhoz köthető. Amikor a Torro Rosso bejelentette, hogy a visszatérő Danyiil Kvyat csapattársa az idei szezonra a fiatal, thaiföldi pilóta lesz, sokan meglepetésként fogadták a hírt. Pedig Albon szépen csendben a többiek árnyékában (George Russell, Lando Norris, Charles Leclerc) egészen kiváló eredményeket hozott a kisebb kategóriákban: 2016-ban rögtön harmadik helyen zárt a GP3-ban. Innen az útja az F1 előszobájába, a Forma 2-be vezetett, itt első évében még nem nyújtott kiemelkedő teljesítményt (10. hely), de tavaly Russell és Norris mögött a harmadik helyen zárt összetettben négy győzelemmel a neve mellett. Teljesítményével rászolgált az ülésre, ráadásul a Red Bull vezetősége még komoly összeget is áldozott a szerződtetésére, mivel még tavaly nyáron a 23 éves pilóta aláírt a Formula E-ben szereplő Nissan e.dams csapatához. Annak ellenére, hogy a barcelonai tesztig nem vezetett F1-es autót, meggyőzően mozgott a teszteken, komolyabb hibát nem vétett. Az évadnyitó ausztrál futamon rögtön Kvyat elé kvalifikálta magát, a futamon egy ideig a pontszerzés is kinézett neki, végül be kellett érnie a 14. hellyel. Két hétre rá Bahreinben már első F1-es pontjainak örülhetett, a Renault kettős kiesése után előrelépett a kilencedik pozícióba, amit később meg is tartott. Itt mind az időmérőn, mind a futamon jóval rutinosabb csapattársa előtt végzett. Kínában a Torro Rosso tempója az egész hétvége alatt erős volt, mindkét versenyzőjük a top 10-ben mozgott, az újonc azonban a szabadedzés végén az utolsó kanyarban súlyosan összetörte az autóját, később az időmérőn sem tudott részt venni, valamint motorcserére is szükség volt. Albon a bokszutcából rajtolva azonban elképesztően érett versenyzéssel folyamatosan nyerte a pozíciókat, gyönyörűen előzte meg a Haas dán versenyzőjét, Kevin Magnussent, a végén pedig jóval kopottabb gumikon tartotta körökön át maga mögött a másik Haas pilótát, Romain Grosjeant, így végül az utolsó helyről a pontszerző tizedik helyen zárt. A thai pilótát megválasztották a nap versenyzőjének, és a csapatvezető Franz Tosttól kezdve mindenki csak dicsérni tudja eddigi teljesítményét. Hosszú idő után ismét úgy tűnik, hogy Ázsia újfent versenyképes pilótát adott a mezőnynek (igaz, Albon Londonban született, de thai színek alatt versenyez). Legutóbb 2016-ban, a Manor indonéz pilótája, Rio Haryanto képviselte a kontinenst, ő azonban jelentősen kikapott márkatársától, Pascal Wehrleintól, tizenkét futam után pedig pénzügyi problémák miatt távozott az istállótól. Albon egyelőre a szezon egyik legkellemesebb meglepetése, de a többi újonc is (Antonio Giovinazzi egy picit kivétel) egyelőre remekül felvette a F1 ritmusát.