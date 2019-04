Repülőteret építenek a teknősök költőhelyére a Maldív-szigeteknél

A nyári időjárás melegebbé és nedvesebbé válásával a kórokozókat terjesztő rovarok számára is kedvezőbb körülmények alakulnak ki.

A Klinikai Mikrobiólógia és Fertőző Betegségek Európai Kongresszusán a tudósok arra figyelmeztettek: hamarosan Európára is átterjedhetnek a korábban csak a trópusokra jellemző, rovarok terjesztette betegségek – derül ki a Guardian cikkéből, a hírt a 444.hu vette észre. A bit lap beszámolója szerint az ilyen trópusi lázak – mint például a dengue-láz, a vírusos agyvelőgyulladás vagy a leishmaniózis – a klímaváltozás miatt is átterjedhetnek Európára. A tanulmány fő szerzője, Jan Semenza, az Európai Járványügyi Központ kutatója óvatosan fogalmazott: szavai szerint

„a klímaváltozás nem az egyetlen, tán még nem is a legfőbb oka az ilyen fertőzések gyarapodásának, de a globalizáció, a társadalmi-gazdasági fejlődés, az urbanizáció, és a földhasználat változásai mellett ez is egyik oka a jelenségnek”.

Ugyanakkor a kutatásból az is egyértelműen kiderül, hogy a melegedő éghajlat miatt a fertőzést terjesztő rovarok egyre nagyobb területeket hódíthatnak meg Európában. Ezt bizonyítja az is, hogy az elmúlt évtizedben Franciaországban és Horvátországban is volt már dengue-járvány, míg Görögországban malária, Franciaországban és Olaszországban pedig a csikungunya-láz ütötte fel a fejét.