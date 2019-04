Tűz volt az al-Aksza mecsetben, az iszlám harmadik legszentebb helyén

Az olasz belügyminiszter, Matteo Salvini bevándorlásellenes szövetsége járna a legrosszabbul azzal, ha a britek október végéig az Európai Unióban maradnának, amint erről az Európai Tanács legutóbbi, múlt szerdai, rendkívüli Brexit-csúcsán döntés született. Ha ugyanis május 22. előtt a brit parlament nem fogadja el a kilépés feltételeiről szóló előterjesztést, akkor a briteknek is részt kellene venniük az EP-választáson, ami azt jelentené, hogy Salvininek aligha sikerül egy zászló alá terelni a pártjához, a Ligához hasonló ideológiát valló, konzervatív politikai erőket. A briteknek a május 23-án esedékes választáson való részvétele egyúttal azt is jelentené, hogy a brit konzervatív párt miatt megmaradna az EP-ben a toryk által fémjelzett Európai Konzervatívok és Reformisták (EKR) frakció. Márpedig Salvini terve az volt, hogy ezt beolvasztja majd bevándorlásellenes mozgalmába. A toryk jelenléte miatt borítékolható, hogy a szintén az EKR frakciójához csatlakozó lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságosság (PiS) sem csatlakozik Salviniékhoz. Bár a Liga elnöke néhány hónapja arról győzködte Jaroslaw Kaczynskit, a lengyel párt elnökét, hogy a bevándorlásellenes mozgalomban a helye, a PiS múlt héten deklarálta, nem kíván Salviniékhoz csatlakozni. Ennek több oka lehet. Elsősorban az: Kaczynski pártjának nem tetszik, hogy az alakuló jobboldali frakcióban több nyíltan orosz- és Putyin-barát párt foglal helyet. A PiS azonban Marine Le Pen Nemzeti Gyűlésével (RN) és az Osztrák Szabadságpárttal (FPÖ) sem szívesen kerülne egy platformra. Teljesen valószínűtlen forgatókönyv az is, hogy a brit toryk közösködni akarnának azzal az FPÖ-vel amely barátsági szerződést kötött Putyin pártjával, az Egységes Oroszországgal. Bár a toryk később távoznak az EP-ből, legalábbis akkor, ha a brit parlament elfogadja a kilépés feltételeit, az új EP tisztségviselőit még minden bizonnyal akkor fogadják el, amikor a toryk képviselői is helyet foglalnak az EP-ben. Távozásuk után aligha változtatnak a tisztségeken. A Salvini mozgalmában lévő pártok között sincs egység. Jörg Meuthen, a németországi Alternatíva (AfD) vezetője elismerte, hogy csak ők kérdőjelezik meg az euró létét, az olasz liga, vagy Marine Le Pen pártja nem. Salvini sokszor kelt ki a nagytőkések, a bankárok ellen, ugyanakkor a szabad piacgazdaság híve. A Nemzeti gyűlés ezzel szemben – francia módra – növelné az állam szerepét a protekcionizmust a gazdaságban, ami az AfD számára elfogadhatatlan. Meuthen ezzel kapcsolatban úgy véli, „elvégre nem kell minden kérdésben ugyanazt az álláspontot képviselnünk”. A Nemzeti Gyűlés hírek szerint ezen a héten csatlakozik hivatalosan Salvini mozgalmához, ami azt jelzi, hogy a leendő frakcióban az olasz és a francia párt adja majd meg az alaphangot.