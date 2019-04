Trócsányi hárít, nem szól semmit Kövér László újabb reguláihoz

2016 óta 20 milliárd forint előleget fizetett ki a csatornáért egy látszólag közvetítőként működő cég. Az előleg kifizetőjének arra is lehetett lehetősége, hogy a tényleges irányítást átvegye Andy Vajnától.



Egy vélhetően közvetítőként működő, BusinessHelp Kft. nevű cég 2016-ban minden jel szerint megvásárolta Magyarország második számú tévécsatornáját Andy Vajnától, írja a G7 . Az új tulajdonost annak ellenére nem jegyezték be, hogy 2016 és 2018 között csaknem 20 milliárd forintot fizetett a TV2-t birtokló cégnek -

a milliárdokat ugyanis valamiért előlegként fizette ki.

A BusinessHelp Kft. hivatalosan csak az elmúlt napokban tűnt fel a TV2 körül. A januárban elhunyt Andy Vajna egy céghálón keresztül birtokolta a kereskedelmi tévét. Ennek tagja volt a Magyar Broadcasting Co. Zrt. (MBC), amely közvetlenül tartotta a kezében a TV2-t működtető vállalkozás részvényeit. A BusinessHelp ebben jegyzett be egyetlen darab részvényt, ám a 0,02 százalékos részesedés mellett mégis komoly jogokra tett szert:



a cégiratok szerint egészen addig, amíg a MBC osztaléka nem éri el a 21 milliárd forintot, csak ők vehetnek ki pénzt a vállalatból.

Az MBC cégirataiból kiderült az is, hogy a cég 2016 végétől 2018 novemberének végéig 19,86 milliárd forintnyi előleget kapott TV2-üzletrész értékesítésére. A leltárakból nem világos, hogy ki a vevő, de következtetni lehet rá. Abban az évben, amikor az MBC megkapta az előleget, a BusinessHelp Kft. könyveiben is megjelent egy azzal lényegében azonos összeg, a növekedés oka a dokumentumok szerint ráadásul éppen előlegfizetés volt. A fizetett előleg összege időről időre épp akkor és épp annyival nőtt, amikor és amennyivel az MBC által kapott előleg. Az MBC rendes éves beszámolóiban természetesen nem részletezte, hogy mire tart nyilván több milliárdos vevőtől kapott előleget, a vagyonmérlegekből azonban látszik, hogy az összeg mindig azonos a TV2 értékesítésért kapott pénzzel. A BusinessHelp beszámolói még kevésbé részletesek, az adott előleget viszont abban az évben említik meg először, amikor eszközállományuk a korábbi néhány millióról milliárdosra hízott. Utána a cég követelésállománya nőtt időről időre, vagyos az a sor, ahol az adott előleget is nyilvántartják.

A BusinessHelp beszámolói alapján a teljes előlegre szánt összeget kölcsönkapták valakitől. Úgy tűnik tehát, hogy



az apró vállalkozásra csak azért volt szükség, hogy a kereskedelmi csatorna végleges vevője ne közvetlenül vásárolja meg a TV2-üzletrészt, hanem egy közvetítőn keresztül.

A G7 szerint a TV2 Mészáros Lőrinc üzleti környezetébe, egészen pontosan a felcsúti milliárdos üzlettársa és barátja, Szíjj László és a Takarékbank elnök-vezérigazgatója, Vida József közelébe kerülhetett. Mind Szíjj, mind Vida közvetlen vagy közvetett kapcsolatban áll például a BusinessHelp Kft. jelenlegi tulajdonosával, Fári Ádámmal. De a vagyonmérlegből az is kiderül, hogy Szíjj jó ideje százmilliókkal hitelezi a MBC-t.

Az ügyben valamennyi közvetlen érintettet megkereste a portál, de érdemi választ senki nem adott. Megnyilvánult viszont Vida, aki egy nappal azt követően, hogy az újságírói kérdések mások mellett közvetlen beosztottjainak postaládáiban landoltak, az MTI-vel közölte: megbízottjai útján előrehaladott tárgyalásokat folytat a TV2 Média Csoport Zrt. megvásárlásáról.

Bár jogi lehetőség lenne ilyesmire, az mindenesetre még homályban marad, hogy az előleg kifizetőjének volt-e beleszólása az elmúlt másfél évben a TV2 működésébe, és ha igen, milyen mértékben. Erre utal minden esetre az, hogy a Mészáros-kör már négy nappal Vajna halála után átvehette a kereskedelmi csatorna irányítását.