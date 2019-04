14 bírósági épületet ürítettek ki bombafenyegetés miatt Szentpéterváron

A rendőrség nem talált robbanószerkezetet az 57 emeletes épületben. A gyanúsítottat őrizetbe vették.

Ausztrália madridi nagykövetségre érkezett hamis bombafenyegetés miatt a rendőrség kiürítette a külképviseletnek is otthont adó 57 emeletes toronyházat a spanyol fővárosban kedden. A Telemadrid tévécsatorna helyszíni beszámolója szerint a riasztástól számított 25 percen belül a hatóságok mindenkit evakuáltak a több mint 60 ezer négyzetméteres Torre Espacio nevű épületből. Az egyik ott dolgozó elmondta: rendszeresek a kiürítési gyakorlatok a toronyházban, ezért pánik nélkül, gyorsan hagyták el az emberek az épületet, noha tudták, hogy most nem szimulációról van szó. A rendőrség az ellenőrzés során nem talált robbanószerkezetet, ezért másfél órával később az épületet újra megnyitották. A tévécsatorna úgy tudja, hogy a hamis bombariadó gyanúsítottját őrizetbe vették. A Torre Espacio 235 méterével Madrid négy felhőkarcolója közül a legkisebb. Az ausztrál mellett itt találhatók a kanadai, a holland és brit külképviseletek irodái, továbbá a Spanyol Bankszövetség (AEB) és több multinacionális vállalat központja is.