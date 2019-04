A kormányból csak Varga Mihály bízott a Matolcsy-rokon mára tönkrement bankjában

Varga Mihály tárcáján kívül az Orbán-kabinet egyetlen szerve sem bízott soha egy fillért sem Matolcsy György unokatestvére, Szemerey Tamás mára tönkrement bankjára.

A Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. tőkebefektetéseivel a továbbiakban is zavartalanul támogatja a magyar gazdaság szereplőit; sem likviditási, sem forráskihelyezési problémát nem okoz a Növekedési Hitel Bank (NHB) Zrt. jelenlegi végelszámolása – közölte Tállai András pénzügyminisztériumi államtitkár Demeter Márta LMP-s képviselő parlamenti kérdésére. A válasz szokás szerint kitérő, hisz az ellenzéki politikus azt tudakolta a tárcáktól – így a Pénzügyminisztériumtól is –, hogy a minisztérium, avagy bármely felügyelete alá tartozó intézménynek, cégnek ragadt-e be pénze a Matolcsy György jegybankelnök unokatestvére, Szemerey Tamás érdekkörébe tartozó, mára lényegében csődbe került hitelintézetnél. A válasz ugyanakkor a 24.hu korábbi értesüléseinek egyértelmű megerősítéseként értelmezhető: a Széchenyi Tőkealap-kezelő körülbelül hétmilliárd forintját bánhatja a bankcsődön. Rajta kívül még Fónagy János nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterhelyettes jelezte: egy, áttételesen hozzájuk tartozó állami cég a kifizetések korlátozása előtt másfél évvel megszüntette tízmilliós betétjét. (Igaz, a felügyeletet akkor még a jogelőd nemzeti fejlesztési tárca látta el.) Rajtuk kívül a Miniszterelnökséget vezető miniszter, Semjén Zsolt – azaz a miniszterelnök általános helyettese –, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter, az agrártárca, a Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Honvédelmi Minisztérium, az Igazságügyi Minisztérium, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Rogán Antal miniszterelnöki kabinetiroda is jelezte, hogy maguk, illetve intézményeik sem tartottak soha pénzt az NHB Bankban. A jelek szerint tehát Varga Mihályon kívül az Orbán-kormány többi tárcája sosem bízott a Matolcsy-rokon bankjában. Kérdés, melyik a rosszabb hír.