Napsütéses, meleg idővel folytatódik a hét

A legelszántabb fideszesek az alacsony iskolázottságúak, az időskorúak, a nők és a falvakban élők. Ezekben a társadalmi rétegekben ugyanis 60 százalékot meghaladó a Fideszt biztosan választók aránya – derült ki a Závecz Research legfrissebb közvélemény-kutatásából. A teljes társadalomban a kormányt 53 százaléknyian választanák, ez márciusban 50, míg februárban 49 százalék volt. Az MSZP és Párbeszéd összesen 13, a Jobbik 12, a DK 9, a Momentum és az LMP 4-4 százalékra számíthat jelenleg. A Toroczkai László-féle Mi Hazánk Mozgalom és a Kétfarkú Kutyapárt 2 százalékon áll. Egy hónap alatt a Závecz felmérése szerint 38-ról 43 százalékra nőtt azok aránya, akik biztos választóknak tekintik magukat. Az MSZP-Párbeszéd, a Fidesz, a Jobbik és a DK szimpatizánsok részvételi hajlandósága csaknem 70 százalékos, így a sikeres szerepléshez belső tartalékaikat is mozgósítaniuk kell. Ennél is nagyobb teendői vannak az LMP-nek és a Momentumnak, körükben jelenleg 60 százalékos a részvételi szándék. A Medián is úgy látja, hogy csökken a bizonytalan szavazók aránya. A közvélemény-kutató cég a HVG megbízásából arra jutott: két hónap alatt 30 helyett már csak 24 százaléknyian vannak, akik egyik pártot sem támogatják, ezzel egyidőben a Fidesz támogatottsága a teljes szavazókorú népességben (az év eleji megingás után) ismét 41 százalékra nőtt. A Medián szerint figyelemre méltó a Momentum eredménye, amely a januári kettőről 4 százalékra erősödött, a 2014-es választások óta pedig először fordul elő, hogy az MSZP támogatottsága beérte a Jobbikét, és a májusi EP-választáson akár meg is előzhetik a középre igyekvő radikális pártot. Az Idea Intézet más szempontok alapján készítette el friss közvélemény-kutatását. Ők arra jutottak, hogy a megkérdezettek 70 százaléka szerint a kormánypárti nyilvánosság túl kedvezőtlenül mutatja be az Európai Uniót, és csak 17 százalékuk látja objektívnak a tájékoztatást.