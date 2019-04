Dárdai egy évet pihenéssel tölt

A Real Madrid után a Juventust is legyőzte, így elődöntős a Bajnokok Ligájában az Ajax labdarúgócsapata, amelynek teljesítményét a lapunknak nyilatkozó Hrutka János is elismeri.

Juventust is elbúcsúztatta, miután az első, Amszterdamban lejátszott mérkőzés 1-1-es eredményét követően kedden a 21 éves Donny Van de Beek és a két évvel fiatalabb Matthijs De Ligt góljaival 2-1-re győzött Torinóban. Az előzetes várakozások alapján némileg váratlanul, ám a visszavágón nyújtott teljesítményt látva megérdemelten. A selejtező második fordulójából induló, azóta a csoportkörrel és az egyenes kieséses szakasszal együtt 16 mérkőzést játszó, ezeken csupán egyszer alulmaradó holland csapat a címvédő Real Madrid után a Cristiano Ronaldóval kiállómiután az első, Amszterdamban lejátszott mérkőzés 1-1-es eredményét követően kedden a 21 éves Donny Van de Beek és a két évvel fiatalabb Matthijs De Ligt góljaival 2-1-re győzött Torinóban. Az előzetes várakozások alapján némileg váratlanul, ám a visszavágón nyújtott teljesítményt látva megérdemelten.

„Nem kérdés, megérdemelten jutott tovább az Ajax – nyomatékosította a lapunknak nyilatkozó volt válogatott labdarúgó, Hrutka János, aki a Spíler TV szakértőjeként az egész idényben követte a hollandok szereplését. – Azt még a legelvakultabb Juventus-szurkolóknak is el kell ismerni, hogy az Ajax akár több góllal is nyerhetett volna Olaszországban. Több lehetőséget dolgozott ki, jobb helyzetei voltak, teljesen megfojtotta Massimiliano Allegri csapatának a játékát.”

A saját utánpótlására nagyban építő amszterdami együttes a játékoskeret átlagéletkorát tekintve 24 éves futballistákból áll, ám ereje részben éppen a fiatalságában rejlik. Legértékesebb labdarúgói alig múltak el 20 évesek, a Juventus elleni döntő gólt szerző De Ligt például egy híján húsz, mostanra mégis több nagy mérkőzést megélt játékosnak vallhatja magát amellett, hogy csapatkapitány.

„Ne felejtsük el, hogy az Ajax két évvel ezelőtt az Európa-liga döntőjébe is eljutott, az azóta eltelt szezonok során pedig azok a fiatalok, akiknek már abban a sikerben is megvolt a szerepe, még tovább fejlődtek, még inkább beértek. Ma pedig már nem ijednek meg a legnagyobb csapatok ellen sem – folytatta Hrutka János. – Az Ajax teljesítménye azért is szenzációs, mert miközben a BL-ben menetel, kiélezett harcot folytat a holland bajnoki címért is, a bajnokságban 106 rúgott gólnál jár, utolérte az élen a PSV-t.”

A BL esetében nem sokan számítottak erre előzőleg, ettől még tény: Erik ten Hag csapata számára még hazai és nemzetközi szinten is elérhető a győzelem. A Bajnokok Ligájában a legjobb négy között a szerdai lapzártánk után befejeződő, 1-0-s vendégelőnyről folytatódó Manchester City–Tottenham párharc győztesével találkoznak (a másik ágon a Manchester United keddi, hazai 3-0-s legyőzésével továbbjutó FC Barcelona várja ellenfelét, amelynek kilétére szintén szerdai lapzártánk után derült fény).

„Legelőször azt emelném ki, hogy a BL történelmében az Ajax az első csapat, amely selejtezőből érkezve eljutott az elődöntőbe, ez már önmagában is nagy szó. Tizenhat mérkőzést játszott ebben a szezonban, kétszer-kétszer a Bayern München, a Benfica, a Real Madrid vagy például a Juventus ellen is és csak egyetlen egyszer, a Real Madrid ellen kapott ki, ez szenzációs teljesítmény. Az elődöntőben már bármi megtörténhet, kis- és nagycsapatról, esélyesebbnek mondott együttesről ezen a szinten már nem lehet beszélni. Szerintem az Ajax 50-50 százalék eséllyel indul bármelyik következő ellenfelükkel szemben” – véli Hrutka.

A Bajnokok Ligája elődöntőit április 30-án és május 1-jén, valamint május 7-én és 8-án rendezik, a döntőre pedig majd június 1-jén kerül sor a madridi Estadio Metropolitanóban.

Bosszú 1997-ért Az Ajax háromszor (1971, 1972, 1973) nyerte meg a BL elődjének számító Bajnokcsapatok Európa Kupáját, egyszer pedig, 1995-ben már a ma ismert nevén futó Bajnokok Ligáját – érdekesség, címvédőként az 1995/1996-os szezonban éppen abból a csoportból indulva lett ezüstérmes, amelyben a Hrutkát is soraiban tudó Ferencváros is szerepelt. Az Ajax a Bajnokok Ligája elődöntőjében legutóbb 1997 tavaszán szerepelt, ám akkor a kedden búcsúztatott Juventus 6-2-s összesítéssel jobbnak bizonyult.