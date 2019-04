Megvan a megállapodás – Elmarad a légiforgalmi irányítók újabb sztrájkja

Bár a budapesti vendéglátós cégek száma csökken és változatlanul nagy az elvándorlás is, árbevételük és foglalkoztatotti létszámuk robbanásszerűen nő. A látszólagos ellentmondást az Opten fel is oldja.

Bár a fővárosban működő éttermi és mozgóvendéglátással foglakozó vállalkozások száma továbbra is csökken, az alkalmazotti létszám jelentős növekedése a feketefoglalkoztatás visszaszorulására utal – derül ki az Opten céginformációs szolgáltató adatsoraiból. A budapesti éttermeket és egyéb vendéglátóipari egységeket üzemeltető vállalkozások száma a 2015-ös 8 ezerről tavalyra több mint 10 százalékkal 7 ezerre csökkent. Az alkalmazotti létszám viszont ugyane idő alatt 34 ezerről több mint 20 százalékkal 43 ezerre nőtt. Ez már csak azért is fura, mert az ágazatot változatlanul súlyos munkaerőhiány sújtja. Hatalmas az elvándorlás, ráadásul ma már nem csak a jól képzett szakácsok, hanem az egyéb vendéglátóipari személyzet – pincérek, mosogatók és konyhai kisegítők – tekintetében is. Az ellentmondás csak úgy oldható fel, hogy a növekvő munkaerő-szükséglet a jelek szerint a cégeket rákényszeríti a feketefoglalkoztatás visszaszorítására. Csak tavaly 3400 fővel nőtt a létszám, ami jóval magasabb növekedési ütem az azt megelőző évekénél. Ehhez képes a bérfeszültség továbbra is jelentős. A dolgozók tavalyi nettó országos átlagkeresete a KSH szerint 141,1 ezer forintra rúgott. Bár a szint a fővárosban némiképp magasabb, az még mindig nem versenyképes a nyugat-európai bérekkel. A megnövekedett bér- és járulékterheket a vállalkozások bővülő forgalma biztosította – állapítja meg a céginformációs szolgáltat. A vizsgált időszakban az összárbevétel leginkább 2016 és 2017 között nőtt, mégpedig 274 milliárdról 325 milliárdra. A végrehajtások és felszámolások aránya szintén mérséklődött. A cégcserélődések aránya viszont változatlanul magas. Az Opten előrejelzése szerint Budapest turizmusának fejlődése és az áfacsökkentés a kereslet további növekedését eredményezheti. A piaci szereplőkre ugyanakkor továbbra is jelentős béremelési nyomás nehezedik, ami csökkentheti a vállalkozások jövedelmezőségét – zárja elemzését Hantos Zoltán projektmenedzser.