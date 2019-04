Orbán állítólag Ukrajna felosztását javasolta Lengyelországnak

Egy lengyel képviselő szerint a magyar miniszterelnök ugyanúgy határrevízióra törekszik, mint Vlagyimir Putyin.

mérsékelt jobboldali

Nitras azt is hozzátette, ő és a PO nem akarja Európa destabilizálását, ezért "Orbánt el kell dobni, mint egy rohadt gyümölcsöt". A magyar kormányfő a lengyel politikus szavai szerint művelt, nyelveket beszélő ember, aki tudja, hogyan kell viselkedni a szalonokban, ám ugyanez nem mondható el a Lengyelországot a háttérből irányító Jaroslaw Kaczynskiról. "Orbán okos politikus. Neki könnyű dolga van, az Európai Uniónak pedig nehéz" - vonta le a tanulságot a képviselő. A beszélgetés azonban nem állt meg ennyinél, Nitras Magyarországot is veszélyesnek nevezte, mert a magyarok szerinte a(z első) világháború után kialakult rendszer lebontásáról álmodnak, mert "komplexusuk van", amióta elvesztették területük egy részét. Korábban Moszkvából is érkeztek Ukrajna felosztására vonatkozó javaslatok - például a magát "liberális demokratának" nevező, valójában az orosz katonai hírszerzéshez köthető Vlagyimir Zsirinovszkijtól. A lassan három évtizede botrányt botrányra halmozó, extravagáns politikus felvetése szerint Lengyelország megkaphatná Ukrajna nyugati határvidékét, Magyarország a Kárpátalját, Románia Csernovcit, Oroszország pedig természetesen "vinné" az ország keleti részét. A javaslatról Zsirinovszkij, aki akkor az orosz törvényhozás, a Duma alelnöke volt, 2014-ben levelet is írt a varsói, bukaresti és budapesti kormánynak.

Vlagyimir Putyin azonban sosem utalt ilyesmire, és a hír gyorsan elaludt.

Slawomir Nitras lengyel parlamenti képviselő szerint Orbán Viktor az ukrán válság idején azt javasolta, hogy Lengyelország és Magyarország vegyen részt Ukrajna felosztásában. Az Onet nevű lengyel honlap idézi a Polgári Platform politikusát, aki egy interjú során azt mondta, hogy a magyar miniszterelnök az európai határok revíziójáról álmodik, akárcsak Vlagyimir Putyin. "Orbán nagyon veszélyes és nagyon intelligens" - fogalmazott apárt képviselője.Slawomir Nitras mostani állítását ukrajnai honlapok is átvették. Ukrajnában hajrájához ért az elnökválasztási kampány, míg a PO az európai parlamenti választásokon egy széles ellenzéki összefogás tagjaként indul Jaroslaw Kacyinski kormánypártja, a Jog és Igazságosság ellenében.