Felgyújtották Oroszország legnagyobb zsidó tanintézményét Moszkvában

Eközben Rómában Greta Thunberg mondott beszédet. A Defense-nál kétezren is lehettek, épületfoglalással is próbálkoztak, a brit fővárosban repteret foglaltak volna.

Utóbbi épületébe megpróbáltak bejutni is. "A Societe Generale bankcsoport a történet középpontjában van... Elképesztő pénzeket, 11 milliót invesztálnak fosszilis tüzelőanyagokba. Ahelyett, hogy a megújuló energiákba fektetnének" - nyilatkozta a portálnak egy Greenpeace-aktivista.



A tüntetők egy csoportja - egymáshoz kötözve magukat - ülődemonstrációval zárta le a "globális felmelegedés főbűnöseinek" irodaházait.



A klímavédők egyre sürgetőbben - és egyre több helyen - követelik, hogy a kormányok szép szavak helyett, végre hatékony tettekkel lépjenek fel az éghajlatváltozás ellen.



A párizsival egyidőben Londonban is demonstrációk folytak - már ötödik napja , egyhuzamban. Az Extinction Rebellion nevű kampánycsoport London legforgalmasabb főútvonalain és hídjain próbálja megbénítani a közlekedést. Aktivistái letáboroztak más helyszínek mellett a Waterloo hídon, a két leghíresebb bevásárló utca, a Regent Street és az Oxford Street találkozásában lévő Oxford Circus forgalmi csomópontban, valamint a parlament épületegyüttese előtti téren.

A rendőrség péntek délután kordonokkal vette körbe a London belvárosában tüntető csoportokat, megpróbálva elszigetelni őket egymástól. A Scotland Yard tájékoztatása szerint azonban a tiltakozók eltávolítása a nem engedélyezett helyszínekről meglehetősen nehéz, mivel



Pénteken, az Oxford Circus közepén felállított rózsaszínű vitorláshajón beszédet mondott Emma Thompson Oscar-díjas brit színésznő is. Kijelentette: a tüntetések helyszínei "a józan ész kis szigetei". Hozzátette: a mostani nemzedék környezetpusztító életvitelével a fiatal generációkat hagyja cserben.

A csoport a Heathrow repülőtér blokkolását is elkezdte szervezni, ám végül csak 20-an jelentek meg a környéken. A rendőrök nekik a terminálokhoz vezető bekötőutak elosztó körforgalmi csomópontjának közepén engedélyezték a demonstrációt.

Az Extinction Rebellion olyan törvényeket követel, amelyek alapján 2025-ig zéróra csökkenne Nagy-Britanniában a globális felmelegedést okozó szennyezőanyagok kibocsátása. A Scotland Yard pénteki tájékoztatása szerint a hét eleje óta eddig 570 tüntetőt vettek őrizetbe.

Az olasz fővárosban is több ezer ember vonult utcára pénteken , hogy a klímakatasztrófa elkerülését sürgesse. A megmozduláson részt vett a már világhírű Greta Thunberg, a Fridays for Future mozgalom elindítója. A mozgalomban résztvevő diákok itt is - akárcsak nagyjából 40 másik országban - azért nem mentek pénteken iskolába, hogy felhívják a figyelmet a környezetváltozás veszélyeire.