Új információk derültek ki a Máriabesnyőn talált csecsemő ügyében

Egymástól több száz méterre lobbantak fel a lángok, megfékezésükhöz egy traktort is bevetettek.

Mintegy öthektáros területen, egymástól több száz méterre, foltokban ég az aljnövényzet Üllő külterületén – jelentette szombat délután a Pest megyei katasztrófavédelem. Bár közleményükben erre nem térnek ki, a különálló tűzfészkek gyújtogatásra is utalhatnak.

A monori és a fővárosi hivatásos tűzoltók mellett az üllői önkéntes tűzoltók vízszállítója is a helyszínre érkezett, valamint a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is elindult. Az egységek négy vízsugárral, kéziszerszámokkal oltják a lángokat. A tűzoltói munkálatok mellett egy traktorral is körbeszántják az érintett területet, ezzel határt szabva a lángok terjedésének