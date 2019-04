Az MTVA feljelenti Sargentini pártját

Engedély és jogdíj fizetése nélkül használták a köztévé felvételeit.

Az MTVA feljelenti a GroenLinks holland pártot, mert a közelmúltban kampányvideót tettek közzé Judith Sargentiniről, The Sargentini Report: A European struggle for democracy in Hungary (A Sargentini-riport: az európai küzdelem a demokráciáért Magyarországon) címmel, és ebben engedély és felhasználási díj kifizetése nélkül közöltek részleteket köztévés felvételekből, tudósításokból forrás megjelölése nélkül.



A videó készítői még a csatornák logóit is kitakarták, így a szándékosság vitathatatlan – áll az MTVA közleményében.

Kiemelték, hogy a vonatkozó magyar és európai jogszabályok alapján a más által készített műsorszámok, felvételek szerzői jogi védelem alatt állnak és felhasználásuk kizárólag a jogtulajdonossal kötött felhasználási szerződéssel és a szerző nevének forrásként való megjelölésével lehetséges.