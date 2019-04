Babos feladta az isztambuli tenisztorna selejtező meccsét, de még így is továbbjuthat

A szezonban harmadszor sem bírt egymással az Újpest és a Honvéd, a Mezőkövesd pedig kikapott Felcsúton. A Debrecen nyert a sereghajtó Haladás ellen, a Kisvárda legyőzte az MTK-t.

A Ferencváros otthon úgy győzte le 4-1-re a MOL Vidit a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójának rangadóján szombaton, hogy a második félidőben emberelőnyben játszott, így a listavezető négy fordulóval a zárás előtt 11 pontra növelte előnyét a második helyezett címvédővel szemben. Nguen nagyszerű egyéni megmozdulásával – a hátráló Vinícius mellett 18 méterről tekert higgadtan a kapu bal oldalába – a 7. percben vezetést szerzett a Ferencváros, amely ettől fellelkesülve maradt támadásban. Gyorsan felvette azonban a ritmust a Vidi, így kapura egyik csapat sem jelentett veszélyt, viszont mezőnyben nagy volt a küzdelem, sok volt a kontaktus. A 21. percben egyenlített a vendégcsapat – Huszti kapufáról kipattanó lövését Nego helyezte a kapuba –, ami megfogta az addig magabiztos házigazdákat. A szünetig nagy iramú, kiegyenlített küzdelem zajlott, kevés helyzettel és egy kiállítással: a fehérvári Hadzic fölösleges becsúszása második sárga lapot ért közvetlenül a félidő előtt. Cserélt és szerkezetet is váltott a vendégcsapat, amellyel ideig sikerült is eltüntetnie emberhátrányát. A Ferencváros azonban rendezte sorait, és Haratin fejesével az 57. percben ismét előnyhöz jutott. A csereként pályára lépő Lanzafame – akinek a hét elején járt le egyhetes felmentése az edzések látogatása alól, amit a klubvezetés szabott ki rá, sajtóértesülések szerint tiszteletlen viselkedés miatt – a 68. percben szabadrúgásból tekert a bal felsőbe, eldöntve ezzel a rangadót. A hátralévő bő húsz percben a hazaiak előtt adódtak újabb lehetőségek, a 92. percben – Elek hibáját kihasználva – Lanzafame lőtt újabb gólt. A bajnokságban sorozatban nyolcadik győzelmét aratta a Ferencváros, házigazdaként már a kilencediket. A fővárosi együttes pályaválasztóként immár 35 találkozó óta nem kapott ki a bajnokságban. A Vidinek viszont megszakadt a 13 tétmérkőzés óta tartó veretlenségi sorozata, amely során 1 döntetlen mellett 12 győzelmet aratott. Utóbbi között a Ferencváros elleni kettős siker a Magyar Kupa negyeddöntőjében. A fővárosiak vezetőedzője, Szerhij Rebrov egy döntetlen és három vereség után először kerekedett a fehérváriakat irányító Marko Nikolic fölé.



Kikapott a Haladás

Otthon tartotta a három pontot a Debrecen. Egyik csapat sem kezdte túl nagy iramban a mérkőzést, helyzetek nélkül, többnyire mezőnyjátékkal teltek a percek. A DVSC tíz perccel az első játékrész vége előtt egy pontrúgást követően Szatmári fejesével szerzett vezetést. A második félidőben már támadóbb szellemben lépett pályára a Haladás, a vendégek többször el is jutottak a debreceniek tizenhatosáig, ám rendre rossz megoldást választottak. A hazaiak Bódi büntetőből szerzett góljával növelték előnyüket. A Haladás Ivanov lövésével szépített, igaz, ehhez a debreceni kapus, Nagy Sándor hibája is kellett. A szombathelyiek pár perccel később akár egyenlíthettek is volna, de Ofosu lövése után a labda a kapufát találta el. A szombathelyiek három győztes mérkőzést követően kaptak ki ismét.

Eredmény: Debreceni VSC–Szombathelyi Haladás 2-1 (1-0) Debrecen, 3600 néző, v: Bogár gólszerzők: Szatmári (35.), Bódi (64., 11-esből), illetve Ivanov (76.) sárga lap: Jovanovic (45.), illetve Daushvili (64.) Debreceni VSC: Nagy S. - Bényei, Szatmári, Pávkovics, Barna - Damásdi, Jovanovic (Csősz, 61.), Haris, Bódi - Szécsi (Varga K., 77.), Takács T. (Zsóri, 62.) Szombathelyi Haladás: Király - Habovda, Jagodics, Németh Mil., Mohl - Dausvili , Golodjuk (Ofosu, 57.) - Bamgboye (Gaál, 73.), Rui Pedro, Ivanov - Rabusic (Priskin, 58.)

Legyőzte a Paksot a Diósgyőr

A Diósgyőr 1-0-ra legyőzte a mérkőzés nagy részében emberhátrányban játszó, vendég Paksot. Kezdetben mindkét csapat a biztonságra törekedett. Aztán a meccs első helyzetét gólra váltották a hazaiak, akik néhány perc múlva emberelőnybe is kerültek, mivel Könyves két percen belül kétszer is sárga lapot érően szabálytalankodott. Ezt követően a létszámfölénybe került Diósgyőr irányította a játékot. A második félidőben volt ugyan egyenlítési lehetősége a Paksnak, de többnyire a házigazdák birtokolták a labdát, és veszélyes helyzeteket alakítottak ki, bár újabb gólt már nem sikerült szerezniük. A hajrában leginkább csak az eredmény tartására törekedtek. A kiesés ellen küzdő miskolciak ezzel megszakították négymeccses nyeretlenségi sorozatukat, a Paks viszont immár hét találkozó óta nem tud győzni, ráadásul egymás után ötödik mérkőzésén volt gólképtelen. A tolnaiak így közel kerültek a kieső zónához.

Eredmény: Diósgyőri VTK–Paksi FC 1-0 (1-0) Miskolc, 3269 néző, v.: Iványi gólszerző: Prosser (27.) kiállítva: Könyves (36.) sárga lap: Vernes (57.), Tamás M. (62.), Brkovic (88.), illetve Könyves (34., 36.), Kesztyűs (51.), Bobál D. (77.) Diósgyőri VTK: Antal - Polgár, Brkovic, Tamás M. - Sesztakov, Szabó B., Márkvárt, Hasani, Juhar (Korbély, 79.) - Vernes (Mihajlovic, 68.), Prosser (Tóth B., 91.) Paksi FC: Nagy G. - Kővári, Bobál, Kesztyűs (Cseke, 80.), Szabó J. - Windecker, Egerszegi, Papp K. (Kecskés, 73.) - Bartha (Simon A., 59.), Könyves, Hahn

Nem bírt egymással az Újpest és a Honvéd

Az Újpest gól nélküli döntetlent játszott a vendég Budapest Honvéddal. A házigazdák nagy elánnal kezdték a mérkőzést, de lehetőségig sem jutottak a jól záró kispestiekkel szemben, akik Holender révén a félidő helyzetét puskázták el a 22. percben. Ezt követően a szünetig kiegyenlített mezőnyjátékot láthattak a nézők. Az újpestiek a 65. perc környékén magukhoz ragadták a kezdeményezést. A házigazdák ekkor sorra alakították ki a helyzeteket, de gólt nem tudtak szerezni. A hajrára kijött a szorításból a vendégcsapat, az eredmény azonban nem változott. A bajnoki szezon mindhárom mérkőzésén döntetlenre végzett egymással az Újpest és a Honvéd, szeptember elején a Szusza Ferenc Stadionban ugyancsak 0-0 lett a végeredmény. Az újpestiek immár sorozatban 14 hazai mérkőzésükön nem kaptak ki: nyolc győzelem mellett hatodszor játszottak döntetlent. A kispestiek egymást követő nyolcadik idegenbeli bajnoki összecsapásukon is nyeretlenek: öt vereség mellett harmadszor szereztek egy pontot.



Eredmény: Újpest FC–Budapest Honvéd 0-0 Szusza Ferenc Stadion, 3884 néző, v.: Andó-Szabó sárga lap: Pauljevic (44.), Balázs B. (53.), Traoré (78.), illetve Fousseni (19.) Újpest: Pajovic - Pauljevic, Litauszki, Ristevski, Balázs B. - Kovács L., Onovo - Zsótér, Rácz (Nagy D., 64.), Beridze (Simon, 81.) - Traoré (Solomon, 82.) Honvéd: Gróf - Batik, Lovric, Kálnoki Kis - Heffler, Szendrei, Fousseni (Banó-Szabó, 69.), Ben-Hatira (Májer, 81.), Uzoma - Danilo (Tischler, 89.), Holender

Kikapott a Mezőkövesd Felcsúton

A Puskás Akadémia 1-0-ra legyőzte a vendég Mezőkövesdet. Az első félidőben mindkét együttes jóval nagyobb hangsúlyt fektetett a védekezésre, mint a támadásra. Az első 45 percben igazán nagy gólszerzési lehetőség egyik fél előtt sem adódott, így a szünetre gól nélküli állásnál vonultak el a csapatok. Fordulás után a kövesdiek kerültek mezőnyfölénybe, de gólt továbbra sem tudtak szerezni. Felcsúti részről viszont Knezevic egy váratlan megindulás és egyéni akció végén megszerezte a vezetést a hazaiaknak, akik ezt az előnyt a lefújásig sikeresen megőrizték. A vendégek sorozatban negyedik, idegenben egymás után második vereségüket szenvedték el Felcsúton, a hazaiak pedig két bajnoki óta veretlenek.

Eredmény: Puskás Akadémia–Mezőkövesd-Zsóry FC 1-0 (0-0) Felcsút, v: Vad II gólszerző: Knezevic (71.) sárga lap: Nagy Zs. (85.), illetve Meszhi (29.) Puskás Akadémia: Hegedűs L. - Szolnoki, Hegedűs J., Hadzsiev, Nagy Zs. - Szakály P., Mioc, Urblík (Poór, 60.), Sós (Spandler, 80.) - Arabuli (Vega, 61.), Knezevic Mezőkövesd: Szappanos - Eperjesi, Pillár, Katanec, Szalai A. - Szeles (Vajda, a szünetben), Iszlai - Cseri (Pekár, 75.), Meszhi, Moutari - Drazic (Koszta, 75.)

Nyert a Kisvárda

A Kisvárda vendégként 1-0-ra nyert az MTK ellen. Aktívabb volt a mérkőzés első húsz percében az MTK, többet támadott, de a Kisvárda stabilan védekezett, majd váratlanul meg is szerezte a vezetést, igaz, a gólt leshelyzet előzte meg, amit a partjelző nem vett észre. A folytatásra sem változott a hazai csapat játéka, az MTK szép passzokkal gyakran eljutott a vendégek tizenhatosa környékére, az ívelések azonban nem jelentettek veszélyt. A pihenőt követően a fővárosi együttes – melyben a szünetben két csere is volt – aktívabbá vált, kétszer helyzetbe is került, de Luiz Felipének, a vendégek kapusának csak az 56. percben kellett először védenie, és a későbbiekben sem akadt sok dolga. A Kisvárda viszont a hajrához közeledve többször is veszélyeztette az MTK kapuját, amikor tudta, taktikusan elöl tartotta a labdát és végül megszerezte a bennmaradás szempontjából értékes három pontot. Ezzel a tizedikről a kilencedik helyre lépett előre, míg az MTK maradt a hetedik, de pontszámban közelebb került a kiesőzónához. A két csapat idénybeli előző két mérkőzésén is egyetlen gól esett.