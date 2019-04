Vége a tavasznak csütörtökön, 28 fok lesz

Valószínűleg egy félreértésen alapult a magyar sajtóban megjelent információ, kormányzati forrásaink is tagadták, hogy ilyen történt volna, lengyel forrásból szintén elképzelhetetlennek minősítették a pletykát.

2014-ben az Ukrajna elleni orosz agresszió kezdetén Orbán Viktor Varsóban arról tárgyalt, hogy Lengyelország és Magyarország ossza fel egymás között Ukrajnát – terjedt el még húsvét előtt a magyar sajtóban egy lengyel portálon megjelent interjúra hivatkozva. Ezen a korábbi lengyel kormánypárt, a Polgári Platform egyik képviselője, Slawomir Nitras beszél arról, hogy szerinte Európában Oroszország és Magyarország igyekszik aláásni a második világháború után kialakult rendet és megváltoztatni a határokat. Nitras a beszélgetés egy pontján azt is megemlíti, úgy tudja, 2014-ben Orbán Viktor azt ajánlotta Varsói látogatásán tárgyalópartnereinek, Lengyelország tegye rá a kezét Lemberg térségére, míg Budapest vinné Kárpátalját. Csakhogy a riporter visszakérdésére, miszerint erre van-e bizonyítéka, Nitras úgy válaszol, ezeket Orbán Viktor nyilvános megszólalásaiból lehet kikövetkeztetni. Ukrajna felosztásáról nyilvánvalóan nem beszélt Orbán Viktor nyilvánosan – még ha tett is szerencsétlen kijelentéseket. Ezek közül is a legsúlyosabb talán az volt, amikor egy nagyköveti értekezleten Budapesten 2016 februárjában azt mondta, mindig „kell valami” Magyarország és Oroszország között a biztonságunk szempontjából, ezt „hívhatják akár Ukrajnának is”. Tavaly Tusnádfürdőn pedig kijelentette, hogy Ukrajna NATO és EU-tagsága nem reális. Ukrán és Lengyel részről szintén kiverte a biztosítékot az is, amikor 2014-ben a Kárpátaljai területi autonómia szükségességéről beszélt. A magyar kormány hivatalos álláspontja azonban sosem kérdőjelezte meg Ukrajna területi sérthetetlenségét, és miközben – akár a gázszállítások váratlan és indokolatlan felfüggesztésével – történtek megmagyarázhatatlan lépések a kijevi vezetés irányába, Magyarország egyelőre mindig megszavazta az Oroszországgal szembeni gazdasági szankciókat és szintén a magyar kormány volt az ukrán állampolgárok vízummentes utazásának egyik legnagyobb lobbistája az EU-ban. Ez 2017 nyarán megvalósult - és reálisan máig a legjelentősebb lépés az ukrán átlagpolgárok szempontjából az ország uniós integrációját illetően. Reálisan nézve hosszú ideiig az is marad. Orbán Viktor 2014-ben egyébként a magyar parlamenti választásokat követően járt Varsóban és találkozott Donald Tusk akkori kormányfővel – már csak azért sem reális, hogy ilyen témát felvetett volna, mert teljesen nyilvánvaló, hogy lengyel partnere lesöpörte volna az asztalról a javaslatot. A (mindenkori) magyar kormányfő azt sem gondolhatja, hogy egy ilyen terv még lengyel egyetértés esetén is kivitelezhető lenne az európai nagyhatalmak, Oroszország, Németország, jelen esetben maga az Európai Unió, de akár az Egyesült Államok támogatása nélkül. Ezek közül jelenleg egyik sem reális. Kormányzati forrásaink is badarságnak minősítették egyébként a dolgot, egyikük azt mondta, igazából reagálni sem érdemes rá, annyira abszurd.