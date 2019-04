Babosék negyeddöntősök Isztambulban

A Veszprém szerdán Németországban, a Szeged pedig csütörtökön Észak-Macedóniában kezdi meg szereplését a férfi kézilabda BL negyeddöntőjében.

Ami a női Bajnokok Ligájában nem sikerült, a férfiak mezőnyében még összejöhet, hiszen mindkét magyar csapatnak reális esélye van arra, hogy bejusson a legjobb négy közé, azaz a kölni négyes döntőbe (a hölgyeknél ez csak a címvédő Győrnek sikerült, a Ferencvárosnak nem). Különböző okokból úgy alakult, hogy a magyar bajnok és kupagyőztes MOL-Pick Szeged és a tavalyi bajnoki ezüstérmes Telekom Veszprém is hétközi mérkőzést játszik: a veszprémiek azért szerdán lépnek pályára a Flensburg-Handewitt elleni első, flensburgi mérkőzésen, mert a németeknek vasárnap meccse lesz a helyi ligában, míg a Szeged azért játszik csütörtökön, mert ellenfele, az észak-macedón Vardar Szkopje az ortodox húsvét miatt nem szeretett volna a hétvégén pályára lépni.

A nehéz ősz után – a várakozásokat alulmúló eredmények miatt még a vezetőedzőt, Ljubomir Vranjest is menesztették – a szezon tavaszi felében újra magára találó, hat idei BL-meccséből hatot megnyerő Veszprém ellenfele Németországban abszolút dominál, 27 bajnoki mérkőzéséből csupán egyet veszített el, tehát jó eséllyel 2019-ben is bajnok lesz. A csoportkörben kétszer találkozott a Szegeddel az őszi idényben, Magyarországon kettővel kikapott, vendéglátóként viszont 27-25-re nyert. A két együttes eddig tízszer mérte össze erejét tétmeccsen, két döntetlen mellett a Veszprém ötször, a Flensburg háromszor nyert.

„Kemény ellenfelünk védekezése és dinamikus a támadása. Ez teszi a Flensburgot igazán veszélyes csapattá”

– jellemezte a riválist a magyar klub honlapján a Veszprém vezetőedzője, David Davis, aki tanítványaitól magabiztos játékot vár, de nehéz összecsapásra számít.

Mióta a férfi BL végjátékát négyes döntős rendszerben rendezik (2010 volt az első alkalom), a veszprémi kézilabdacsapat 2014 és 2017 között megszakítás nélkül négyszer jutott be a végjátékba, ahova a tavalyi nyolcaddöntős kudarc után jutna el ismét. A bakonyi gárda az elmúlt években kétszer is az aranyéremért játszhatott, ám 2015-ben a 28-23-ra nyerő Barcelona, egy évvel később pedig a hetesek után győzedelmeskedő Kielce happolta el a serleget a veszprémiek elől. Utóbbi vereség azért volt különösen fájó, mert a rendes játékidő vége előtt 14 perccel még kilenc góllal vezetett a Veszprém.

A Szegedre csütörtökön az európai férfi kézilabdázás legutóbbi éveinek meghatározó csapata vár a Vardar Szkopje személyében, sokan mégis úgy tartják, hogy az első kölni szereplésére pályázó, Magyarországon is mind dominánsabb Szeged számára most jött el a nagy esély az áttörésre. A szegediek helyzetét javíthatja, hogy a legutóbbi két négyes döntőbe eljutó, jelenleg likviditási problémákkal küzdő Vardar orosz tulajdonosa, Szergej Szamszonyenko pénteken jelentette be, hogy hét sikeres év után idén nyártól nem támogatja tovább a klubot, amelynek életét bizonyára felforgatta a bizonytalanná váló helyzet.

A szegediek ünnepe egyébként munkával telt, a kézilabdázók szombaton, vasárnap és hétfőn is edzettek, szerdán utaznak el a párharc első mérkőzésének helyszínére.

Négy között a Veszprém és a Szeged is Az Európai Kézilabda-szövetség legfrissebb, hétfőn közölt listáján a szakírók a Telekom Veszprémet a harmadik, a MOL-Pick Szegedet pedig a negyedik helyre rangsorolták a még versenyben lévők közül. Első a Paris Saint-Germain, második a Barcelona, míg a Vardar ötödik, a Flensburg hatodik. A Veszprém kapcsán kiemelték, hogy a Vranjest váltó David Davis érkezésével „új élet” köszöntött be a csapatnál, amelynek a szurkolók támogatására is szüksége lesz a Flensburg vendégeként, míg a veszprémieket legutóbb a kupadöntőben is legyőző Szegedről azt írták, hogy álomszezont fut.