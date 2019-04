Saját jövőjükért tüntetnek a diákok

Elegük van az elavult oktatási módszerekből, a kiszámíthatatlan és igazságtalan oktatáspolitikából, a leterheltségből.

Ideje megmutatnunk, hogy nekünk, diákoknak is van véleményünk, hogy egy kiszámítható oktatási rendszerben szeretnénk tanulni, és hogy a jövőnket nem lehet semmibe venni – írják a Független Diákparlament képviselői, ma délután négyre az Országház elé hívva mindenkit, aki nem nézi jó szemmel az Orbán-kormány oktatási ámokfutását. A „Jövőt a diákoknak!” címűoldalán mintegy tízezren jelezték érdeklődésüket. A kormány vitatott, olykor kifejezetten káros oktatási intézkedéseit hosszan lehetne sorolni, a mai demonstráció apropóját viszont az a törvénymódosítás adja, mely szerint jövőre már kötelező lesz legalább egy középfokú nyelvvizsgát szerezni az egyetemi felvételihez. „” – írták a tüntetés szervezői. A demonstrációt támogatják mások mellett a pedagógus szakszervezetek, az Oktatói Hálózat és a Szülői Hang Közösség is. Dvorácskó Balázs, a Pedagógusok Szakszervezete Ifjúsági Tagozatának vezetője Facebook-oldalán arra hívta fel a figyelmet: miközben egyre nagyobb a pedagógushiány, a tanárképzésre jelentkezők jelenleg több mint felének nincs nyelvvizsgája, így ha a törvény életbe lép, tovább feleződhet az utánpótlás. Az Oktatói Hálózat közölte: részt vesznek a tüntetésen, mert nem szabad hagyni, hogy diákok ezreitől vegyék el a továbbtanulás esélyét, csak azért, mert szüleiknek nincs pénze drága magánórákra. A Szülői Hang is azon az állásponton van: jogos a diákok követelése, minőségi oktatás nélkül nem elvárható a nyelvvizsga. A megmozdulással azt szeretnék elérni, a kormány halassza el az egyetemi felvételihez kötelező nyelvvizsga bevezetését mindaddig, amíg az ország minden iskolájában elérhetővé nem teszik a minőségi nyelvoktatást.