Harmincadszor bajnok a Ferencváros

A jelenleg zajló futballidény sem mentes a szurkolói botrányoktól Olaszországban.

Ez a szezon nem az olasz labdarúgás sikeréről szólt. Bár tavaly júliusban Cristiano Ronaldo Juventusba igazolása után többen biztosak voltak abban, hogy az olasz foci újra a reneszánszát fogja éli, az eredmények nem erről tanúskodnak. Egy olasz csapat sincs ott a két legnagyobb európai kupasorozat (Bajnokok Ligája, Európa-liga) elődöntőiben, és a kínos kiesések mellett leginkább a rasszista botrányoktól volt hangos a sajtó.

A legutóbbi ilyen esetre a szerda esti AC Milan-Lazio (0-1) kupaelődöntő visszavágóján került sor. Némi felvezetést igényel a történet: az április 13-i bajnoki meccs hetében a sasok hátvédje, Francesco Acerbi Twitter üzenetben azt írta, hogy sokkal jobb csapatuk van, mint a Rossonerinek és nem lesz kérdés a győzelem. Erre a bejegyzésre reagált a piros-feketék francia játékosa, Tiemoué Bakayoko, aki annyit írt, hogy „Majd meglátjuk”. A Milan Franck Kessié góljával legyőzte a vendégeket. És itt jön a kulcsmomentum. A mérkőzés utáni ünneplésben az imént említett két játékos egy Acerbi mezt kifeszítve ünnepelt a szurkolók előtt. Az Olasz Labdarúgó-szövetség nem volt elnéző, pénzbüntetést (33-33 ezer euró) szabott ki mindkét futballistára.

És innentől válik érdekessé a visszavágó.

A Lazio ultrái feldühödötten érkeztek meg Milánóba, a mérkőzés előtt a belvárosában Benito Mussolinit éltették, majd „Ez a banán a tiéd, Bakayoko” megjegyzéseket skandáltak hangosan. A hangulat a stadionban éleződött ki igazán, az ultrák egy felfújható banánt vittek be a San Siro-ba, és tovább gyalázták a francia középpályást. Bár a szövetség több ellenőrt is küldött a stadionba, nem indítottak vizsgálatot a Lazio ellen. A játékost annyira megviselték a történtek, hogy bár a Milannál kulcsszerepet tölt be és ismét megtalálta a korábbi formáját, a történtek után elgondolkodik azon, hogy maradjon-e Olaszországban.

Azonban nem ez volt az egyetlen bizarr eset a szezonban. Az április 2-án megrendezett Cagliari-Juventus mérkőzésen a hazaiak végig hangos füttykoncerttel és huhogással reagáltak a 19 éves Moise Kean és Blaise Matuidi minden egyes megmozdulására. Előbbi frappáns választ adott, 0-1-es állásnál ő lőtte csapata második gólját, ezzel eldöntve a mérkőzést. A gólja után a hazai tábor előtt széttárt karokkal ünnepelt. Ez még inkább kiverte a biztosítékot, a találkozó rövid ideig félbe is szakadt. Itt újabb furcsa események történtek a mérkőzés után: a Juventus középhátvédje, Leonardo Bonucci beleszállt csapattársába, mondván, nem kellett volna provokálnia a szurkolókat. Ez szintén elég komoly közfelháborodást keltett, az olaszok fenegyereke, Mario Balotelli is kiállt Kean mellett, valamint megjegyezte: „Bonuccinak szerencséje van, hogy nem voltam ott, amikor ezt mondta”. A szövetség pedig megkegyelmezett a Cagliarinak és nem kellett zárt kapus mérkőzést játszania.

A legkomolyabb botrány azonban a tavaly december 26-i Inter-Napoli rangadón volt, a mérkőzés előtt ugyanis életét vesztette a vendégek egy vezérszurkolója, miután elütötték. Emiatt a Napoli szurkolók többször összecsaptak az Inter fanatikusaival, késelések miatt további négy embert szállítottak kórházba. A hazaiak végig inzultálták a Napoli szenegáli középhátvédjét, Kalidou Koulibalyt. A 80. percben lerántás miatt sárga lapot kapott, ezt pedig szarkasztikus tapssal „nyugtázta”, ami után a játékvezető ismét lapot adott neki, így kiállították. Hatalmas balhé kerekedett ebből az összecsapásból is, a szövetség azonban itt sem erőltette meg túlzottan magát, két zártkapus meccset kapott az Inter, de Koulibaly is két mérkőzésre szóló eltiltást kapott. Miután lejárt az eltiltás, a Bologna ellen a hazaiak egy csoportja a korábbi Inter nevelés Ibrahima Mbayét nézte ki magának és az egész ott folytatódott, ahol abbamaradt, de szerencsére a többi szurkoló hangos füttykoncertbe kezdett, így a huhogás rövid idő után eltűnt.

A rasszizmus ismét tombol Olaszországban, de ami ennél még szomorúbb, az a szövetség gyatra munkája, ugyanis nem lépnek fel keményen az ilyen akciók ellen. Így ez a kultúra nem is fog eltűnni a lelátókról egyhamar...