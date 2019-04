Kínos hangulatú fotóval köszöntötte a Fehér Ház Melania Trumpot

A first lady fotósok vakujának kereszttüzében feszeng, arcára fagyott mosollyal.

A Fehér Ház dolgozói egészen furcsa képpel kívántak boldog szülinapot a pénteken 49. születésnapját ünneplő Melania Trumpnak. A first lady egyedül ül egy kanapén, fotósokkal körbevéve és láthatóan nagyon kényelmetlenül érzi magát. A Melania mellett tátongó üres hely megragadta a kommentelők fantáziáját és Photoshop segítségével Vlagyimir Putyint, Keanu Reeves-t és egy kinyúlt atlétás Donald Trumpot is mellévarázsolták sok más kreatív megoldás mellett. Többek azon is fel voltak háborodva, hogy míg a korábbi elnökfeleségekről családi körben, vidáman, tortával készültek fotók ezen a jeles napon, a jelenlegi first lady egy szomorú, magányos helyzetben látható éppen a szülinapján.