Nincs más út

Olvasom, hogy egy felháborodott családatya durván megleckéztette a kislányát hetek óta molesztáló iskolatársait. Akiket tettlegesen is ellazsnakolt, és bocsánatkérésre kényszerített. Az ügyészség szerint akár hét évet is kaphat mint bűnöző.

Pedig mi is történt: az a kislány idegileg teljesen kikészült, hetek óta sírt otthon titokban, nem mert felszállni az iskolabuszra, ahol már várták kínzói. Tudjuk, milyen lehet egy kamasz gyereknek a lelkivilága, akit napról-napra kínoznak a társai. Ez az állapot akár öngyilkosságba is vezethet, mert nem bírja elviselni a lelki terrort.

Ezen ez a derék családatya a maga módján segített, és lekevert a gonosz kamaszoknak egy-két családatyai taslit. Amit meg is érdemeltek, hogy tanuljanak tisztességet, ha már otthon nem tanultak. Ezt büntetheti az igazság mai szolgáltatása hét év börtönnel.

Ugyanakkor az is olvasható a sajtóban, hogy egy Pócs János nevű honatya (történetesen fideszes) bezárta a kazánjába egyik munkását (történetesen roma), amit rá is gyújtott. Mindezt atyafiságos jóindulattal tette, és – elmondása szerint – vidám és kellemes, baráti dévajkodásnak szánta. Mindez csak azért érdekes számomra, mert ennek a NER-atyának a politikai mosdatása pártfrakció-vezetői szinten folyik, de olyan idétlenül és otrombán ostoba módon, hogy a jóérzésem ezt már nem tudja úgy elviselni, hogy ki ne fakadjak. Mint most.

Hát micsoda disznóság ez, ami ebben az országban erkölcsi téren folyik? Mit lehet még megtenni azoknak, akik érinthetetlennek képzelik magukat? Hogyan képes egy kormányzópárti közszereplő belemondani a televízió kamerájába azt, amit erről Kocsis Máté képes volt? Hát nem sül le a képéről a bőr ilyenkor? Hát nem. Mint láthattuk és hallhattuk. Hát nem!

Mint ahogyan más, hasonlóképpen lesülhető esetekben sem sül le. Ezek a bőrök mára tökéletesen tűzállóak lettek az „eemúút nyóc év” alatt. Kifejlődtek, ahogyan a politikai uralom erkölcsi fejlődése is bejárta ezt az evolúciós utat. Kifejlődtek, mint nyűből a féreg. Itt tartunk.

Ezek után zavarban vagyunk, és kíváncsian várhatjuk, hogy azt a kislánya egészségét féltő derék családatyát vajon bevarrja-é az igazság szolgáltatása hét évre, és azt a dévaj honatyát vajon újraválasztatja-é a buksiját simogató pártja. Vagy csak igazgató tanácsi elnök lesz.

Azt azért ne feledjük: a NER országában idén a családok éve van.