Nyíregyházi gyilkosság: tíz évig bujkált Dominikán a vádlott

A vádiratnak két korábbi, a VII. kerületben egyedül közlekedő nők sérelmére elkövetett szeméremsértő cselekmény is.

Az ügyészség szexuális erőszak bűntettével és szeméremsértéssel vádolja azt a gyorséttermi alkalmazottat, aki a vád szerint az éjjeli órákban szexuálisan bántalmazta a mosdót használó nőt –A vádirat szerint a 19 éves külföldi férfi az V. kerületben, a József Attila utcában dolgozott egy gyorsétteremben. 2018. szeptember 9-én, hajnali 2 óra körül egy, a belvárosban szórakozó nő megkérte, hogy engedje meg a gyorsétterem mosdójának használatát. A vádlott a személyzeti mosdóhoz kísérte a nőt, majd az ajtó előtt várakozott, miközben több alkalommal is megpróbált benyitni a helyiségbe. Amikor a nő ki akart jönni, a férfi belépett a mosdóba, és belülről kulcsra zárta az ajtót. A férfi ezt követően közel lépett a sértetthez, kényszerítette, hogy csókolja meg és azt ígérte, hogy utána kiengedi. A kényszerhelyzetben lévő nő eleget tett a kérésnek, azonban a vádlott folytatta erőszakos cselekményét és szexuálisan bántalmazta, ezt követően engedte csak ki. A nő végül egy, a gyorsétterem előtt tartózkodó embertől kölcsönkért mobiltelefonról értesítette a rendőrséget, amelyet látva a vádlott elmenekült a helyszínről. A vádiratnak tárgya még két, 2018. júniusi, az éjjeli órában a VII. kerületben egyedül közlekedő nők sérelmére elkövetett szeméremsértő cselekmény is. A vádirat szerint a 19 éves férfi egyszer a nemi a szervét vette elő, a másik alkalommal pedig akarata ellenére átkarolta és fogdosta a sértettet. A Budapesti V. kerületi Rendőrkapitányság nyomozói, a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal, az Interpol Magyar Nemzeti Irodával és az ügyészséggel együttműködve, európai elfogatóparancs útján kerítették kézre a férfit. A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség a férfi ellen szexuális erőszak bűntette és két rendbeli szeméremsértés vétsége miatt nyújtott be vádiratot a Pesti Központi Kerületi Bíróságra. A vád szerinti bűncselekmények büntetési tételének felső határa – a halmazati szabályok alapján – tíz évig terjedő szabadságvesztés. A kerületi ügyészség a vádlottal szemben végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozta a vádiratban. A férfi letartóztatásban van. A rendőrség korábban közzétett egy videót is a férfi elfogásáról: