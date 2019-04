Kellemetlen nagyságunk – Ma már inkább elfeledtetnék a múltat

Akkora a szakadék a magyar labdarúgás jelenlegi helyzete és a 40-50 évvel ezelőtti állapotok között (a még korábbiakról nem is beszélve), hogy a most pozícióban lévő illetékesek mindent megtesznek a múlt elfeledtetéséért.

A legújabb trendek alapján mindinkább azt érzem, a huszonegyedik századi magyar labdarúgásnak útban van a futball dicsőséges hazai múltja. Minden idők legeredménytelenebb dekádjában kifejezetten kellemetlen az a sikertelen közelmúlttal és jelennel összevethetetlen állapot, amely a ragyogó évtizedekben jellemezte a több mint sportágat idehaza. A modern kor iránymutatói szerint a legjobb volna elfelejteni, hogy valamikor szűnni nem akaróan a világszínvonal volt a mérce; hogy a húszas és a nyolcvanas évek között klasszis kiválóságok sora lépett pályára (bizony még nyolcvankettőben is olyan játékosaink voltak, mint Mészáros kapus, Nyilasi, Müller, Fazekas, Törőcsik, Kiss László, hogy az éppen 82-szeres válogatott Garabáról vagy a vb-keretből kihagyott Váradyról ne is beszéljek); s hogy országos ügy volt a futball minálunk, kis túlzással a nagymamák is tudtak mindenkiről mindent.

Magam például úgy nőttem fel, hogy a Dorog összeállítását felmondani nem jelentett tételt, alapfok, bemelegítő kérdés volt a srácok között. Ma viszont, ha lemennék az utcára, és találomra megállítanék tíz embert, hogy legyen kedves, sorolja fel bármely NB I-esnek nevezett együttes kezdő tizenegyét, valószínűleg egy sem akadna, aki válaszolni tudna, és többen felháborodottan követelnék, hogy ne szórakozzak velük.

A közöny olyannyira általános, hogy mostanában már a valamivel a 3000 fölé kúszó nézőátlagot is ünnepelni kellene, pedig ennyi ember valaha serdülő meccseken is egybegyűlt,

ráadásul az emelkedő középérték kizárólag annak köszönhető, hogy az FTC Üllői úti pályájára kilenc-tízezer ember jár rendszeresen. (Még ez is csak 46 százalékos kihasználtságot jelent. Ugyanez a Vidi esetében 29, a Diósgyőrében 27, a Debrecenében 17 százalék.)

A látogatottság nyomorára az a felelet: régen sem volt mindig telt ház. Tényleg nem. De a Népstadion első harminchárom évében 98 futballeseményen jegyeztek legalább 68 000 nézőt – azért ezt a határt választottam, mert a hetvenes-nyolcvanas években néhányszor előfordult, hogy 68 ezerben maximálták a kiadható jegyek számát –, és legalább ennyiszer, ha nem többször, számláltak 50-65 ezer szurkolót az arénában. Még szép, tehető hozzá, hiszen már az 1910-es évek elején húszezres sporttelepeket kellett építeni Pesten. (Azok kihasználtsága nem 17 százalékos volt.) Ez is szálka a szemben, akárcsak a rengeteg egyéniség.

Ma, amikor a lakosság döntő többségének fogalma sincs, ki játszik a hivatalosan első osztályúként számon tartott bajnokságban, elképzelni is nehéz, miféle hatása volt az emberekre Schlossernek, Takács II-nek, Cseh II-nek, Zsengellérnek, Bozsiknak, Albertnek, Mészölynek, és sorolhatnánk reggelig. (Puskást legalább ismerik napjainkban is.) Korunk szószólói számára az is kifejezetten kínos, hogy Détári a nyolcvanas évek végén a világ harmadik legdrágább játékosa volt, mert így nehéz pozitívan közvetíteni, ha egy újpesti center a dél-koreai másodosztályba igazol.

Egyáltalán: reménytelen jó színben feltüntetni azt a futballt, amely – az eredményekhez képest irdatlan állami támogatás ellenére – nemhogy stagnál, de változatlanul csúszik lefelé. Az Eb-szereplésre senki ne hivatkozzék, mert ha 2016 előtt is huszonnégy csapatos lett volna a kontinenstorna, akkor nyilván nem kellett volna negyvennégy évet várni a részvételre. (Ha meg nem emelik a létszámot, akkor még mindig böjtölnénk.) Sokkal jellemzőbb a nívóra a 2010-es évek specialitása, a – hat évenkénti kivétellel – teljes nyári kiselejtezés az európai kupák előidényéből, valamint az Andorra, Luxemburg, Kazahsztán hármasugrás háromnegyed bánatos éven belül.

Jobb lenne hát a múltat végképp eltörölni, mármint azok szerint, akik derűsnek, sőt diadalmasnak szeretnék láttatni az évtized helyzetét. Ám azok a nyugtalanító előzmények csak akadályozzák a sikersztori megjelenítését. Ne bánjuk különösebben. Inkább legyünk inkább büszkék mindarra, amire lehet. És süssük le a szemünket, ha az az igazság, hogy csupán a blamázs a miénk.