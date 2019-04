Tömegkarambol történt Dunavarsánynál, többen megsérültek

A vádlott háromszor is nekirontott az őt igazoltatni próbáló rendőrök kocsijának. A járőrök végül megelégelték a dodzsemezést.

Nem jogerősen 5 év fegyházra, ugyanennyi közügyektől eltiltásra ítélte, és 4 évre a közúti járművezetéstől is eltiltotta a Szolnoki Járásbíróság azt a harmincas éveiben járó férfit, aki a nem jogerős ítélet szerint háromszor is nekihajtott kocsijával az előtte álló rendőrautónak azért, hogy meneküljön az igazoltatás elől. Az eset 2018. február 24-én éjjel egy óra körül Szolnokon történt. A férfi Mártírok úton száguldott a Tószegi út felé hajtott, amikor felfigyeltek rá a járőrök. Ő is észrevette a rendőrautót, ezért kocsijával lekanyarodott az egyik mellékutcába, leparkolt, lekapcsolta a világítást és lehúzódott a vezetőülésben.

A rendőrök azonban meglátták a kocsiját, és a rendőrautóval felé indultak. A vádlott ezt látva felkapcsolta a fényszórót, hátramenetbe kapcsolt és tolatni kezdett. Meg akart fordulni, hogy elhajthasson, de a rendőrautó elé állt.

A vádlott ezzel nem törődve egyesbe kapcsolt, és egyszer, kétszer majd háromszor is nekihajtott a rendőrautó elejének. A járőrök végül megelégelték ezt, kihúzták a kocsiból és megbilincselték.

Az ügyben 2018. november 16-án emelt vádat a helyi járási ügyészség, a járásbíróság pedig idén április 23-án hozta meg elsőfokú ítéletét – a férfit hivatalos személy elleni erőszak és közúti veszélyeztetés bűntettében is bűnösnek találták. Az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodsorban enyhítésért fellebbezett, így az ügy másodfokon, a Szolnoki Törvényszéken folytatódik.