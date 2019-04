Fucsovics nagy csatában nyert Münchenben

Kiütéses vereséggel kezdte a nur-szultáni divízió-1-es jégkorong-világbajnokságot a magyar válogatott: Dél-Korea, kihasználva legjobbjaink elemi hibáit a két-két gólig és asszisztig jutó Kim Szang Vuk, valamint a 36 lövést hárító – 97,2 százalékos védési hatékonyság! – Matt Dalton vezérletével könnyedén győzött 5-1-re.

A négy órás időeltolódás miatt magyar idő szerint meglehetősen furcsa-korai időpontban, hétfőn reggel fél kilenckor kezdte meg szereplését a magyar válogatott a vébén,méghozzá a tavaly még A-csoportos Dél-Korea ellen. Az ázsiaiak legyőzése két évvel ezelőttig általában papírformának számított, ám 2017-ben az ukrajnai vébén 3-1-re ők nyertek, köszönhetően elsősorban a pjongcsangi téli olimpiára honosított kanadai játékosaiknak. Akik közül az ötkarikás játékok és a 2018-as A-vb után többen már nem vállalták a válogatottságot, így Nur-Szultánba csak a kapus Matt Dalton, valamint két bekk, Alex Plante és Eric Regan maradt hírmondónak. A többiek fizikálisan ugyan lefelé lógnak ki a vb-mezőnyből, ám ezt rengeteg és gyors korcsolyázással és hatalmas fegyelmezettséggel pótolják, s főleg egy többmeccses sorozat elején komoly ellenállást jelentenek a legjobbaknak is. A finn Jarmo Tolvanen betegsége miatt a tornán a mieinket megbízott szövetségi kapitányként irányító MAC-vezetőedző, Majoross Gergely némileg váratlant húzva a kapuban az első számú hálóőrnek számító Vay Ádám helyett Bálizs Bencének adott bizalmat, akit alig tíz másodperc után már teszteltek is a villámléptű koreaiak. Az első komoly helyzet viszont Dalton kapujánál alakult ki, ám Erdély Csanád lövésénél hiába videóztak a bírók, látszott, a korong a vasról pattant ki. A magyar fölényt a nyolc perc alatti két emberfór is jól mutatta, gólt azonban negyed órán át nem láthatott a jó másfél szektornyi, a légvonalban jó 3800 kilométeres utazást vállaló magyar szurkolótábor. Mely aztán döbbent csendben vette tudomásul, hogy a vb első találata után Bálizs kotorászik maga mögött, ugyanis Andrew Sarauer támadóharmadbeli eladott korongja után Sin Szang Hun száguldott végig a pályán, elfektette Szirányi Bencét, s lövése átcsúszott a magyar kapus mamutja alatt. Szerencsére nem sokáig vezettek a koreaiak, hiszen 45 másodperccel később a Galló Vilmos korcsolyázta körbe az ellen kapuját, s rövid sarkos húzása ugyan még kijött Daltonról, a kipattanó korongot azonban Hári János beemelte a ketrecbe.



A második harmadot nyomasztó fölényben kezdte válogatottunk, gólt egy rossz csere miatt azonban megint az ázsiaiak ütöttek: Dalton remekül emelte át a pakkot a magyar harmadba, ahol három koreai teljesen üresen indulhatott, s végül An Dzsi Huj emelt a bal felsőbe. Az újabb hiba továbbiakat generált,a támadó térfélen több korongot tudtak szerezni a távol-keletiek, s csak a szerencsén és Bálizson múlt, hogy nem nőtt tovább a különbség. Egészen Kewin Wehrs buta kiállításáig – fejjel állította bele egy ártalmatlan helyzetben a koreai csatárt a palánkba… –, melyet tanítanivaló keresztpasszokkal játszott ki sakk-mattra az ellen, s végül Kim Szang Vuk bombázott a magyar kapuba. Kétgólos hátrányban magasabb fokozatba kapcsolt a magyar csapat, de nem bírtak a kanadai-koreai kapussal, aki minden kísérletet hárított, s a játékrész végén 95,2 százalékos hatékonysággal már 20 védésnél járt. A ritka ellencsapásokban pedig mindig ott volt a veszély, hogy a meccs kétharmadára behozhatatlannak tűnő távolságba kerülnek a koreaiak. És a záró periódus elején majdnem el is dőlt a meccs, szerencsére Hári korongvesztése után Sin Szang Hun ezúttal mellé lőtte a szólót. Nyomott ugyan a magyar csapat, de igazán nem volt ötlet a támadásokban, a rakkolás pedig ezúttal nem hozott átütő eredményt, többek között a rengeteg rossz passz miatt. Melyek közül egyet megint a saját harmadban szereztek meg az ázsiaiak, s az újabb kettő az egy elleni helyzetet Kim Ki Szung váltott gólra. Az újabb találat végleg megroppantotta a mieinket, negyvenegy másodperccel később Kim Szang Vuk korcsolyázta körbe a védőjét, s emelt fonákkal Bálizs válla fölött a léc alá, K. O.-közeli helyzetbe taszítva a magyar csapatot. Mely megpróbált ugyan kozmetikázni az eredményen, de három perccel a vége előtt fórban Nagy Gergő korcsolyával lőtte a kapuba a pakkot, melyet értelemszerűen nem adtak meg a játékvezetők. A gyenge kezdés után Majoross Gergelynek és stábjának gyorsan rendet kell tennie a fejekben és a lelkekben, ugyanis kedden délután a másik tavalyi A-csoportos, a vb egyik esélyese, Fehéroroszország ellen lép jégre a magyar válogatott. A hétfő produkció a beloruszok ellen még kevesebbet érhet, de a mieink már sokszor megmutatták, egyetlen nap alatt képesek pokolból a mennybe jutni.