Baján is összefogott az ellenzék, megvan a közös jelölt

Egy helyi egyházi iskola angoltanárát támogatják.

Baján is összeállt az ellenzék: a Sikeres Bajáért Egyesület fórumán bejelentették, hogy Nyirati Klára a közös polgármester-jelölt őszre –Nyiratit támogatja a Momentum mellett a Jobbik, a DK, az MSZP és a Mindenki Magyarországa; az LMP csak azért nem, mert nincs helyi szervezetük. A polgármester-jelölt mellett az ellenzék közös körzeti jelöltek indításában is megegyezett. A portál felidézi, hogy Nyirati a rendszerváltás után rövid ideig fideszes volt, de hamar kilépett, mert csalódott. Saját bevallása szerint húsz évig köze sem volt a politikához. Egy 444-es videóban korábban arról beszélt, ők a rendszerváltást követő 30 évet elrontották, és azért csatlakozott a Momentumhoz, mert tartozik ennyivel a mai fiatalságnak. Kedden is erről beszélt, és sokak nevében bocsánatot kért, amiért hagyták a rendszerváltáskor, hogy ide jusson az ország. Nyirati mellett ott volt a sajtótájékoztatón: Fekete-Győr András a Momentum elnöke, Vadai Ágnes a DK alelnöke, Potocskáné Kőrösi Anita a Jobbik kabinetvezetője, Lukácsi Katalin, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnökségi tagja, valamint Tóth Bertalan az MSZP elnöke.