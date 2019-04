Járókelők sérültek meg egy balesetben a Wesselényi utcában

A gyerekét brutálisan bántalmazó szülő a bíróságon azt bizonygatta, hogy valójában mintaapa.

A háromgyermekes K. József, akinek az ügyét tárgyalta a Monori Járásbíróság, öt éven keresztül ütötte-verte és kényszermunkásként tartotta a korábbi kapcsolatából született fiát egy maglódi tanyán, írta a 24.hu . A fiút eredetileg az édesanyja nevelte, aki tíz éve annyira beteg lett, hogy nem tudott tovább gondoskodni róla, ezért az apjához került. Innentől a fiú a férfi feleségével és két gyermekével élt egy fedél alatt. A férfi 2010 és 2015 között rendszeresen verte és rettegésben tartotta a gyereket, mindennapos volt, hogy szíjjal, bottal, ostorral vagy épp a vasvilla nyelével esett neki. Hajnaltól dolgoztatta a ház körül és a tanyán, ahol állattenyésztéssel foglalkozott, felnőtteknek való fizikai munkát végeztetett vele. A fiú, miután hazaért az iskolából, este 11-ig takarított a lovak, nyulak után, fát vágott, szénát gyűjtött és más mezőgazdasági munkákat végzett az apjánál dolgozó munkásokkal együtt. A rendszeres bántalmazások nyomait a fiú tanárai és társai észlelték az iskolában. Azonban annyira félt az újabb verésektől, hogy nem merte elmondani senkinek, hogy az apja okozta a sebeit és a sérüléseit. Pedig a helyzet súlyos volt, többször eltört a lába, és sörétes puskából származó lövési sérülések voltak a testén. A fiú később a vallomásában elmondta, hogy az apja békaügetésben szökdeltette, úgy lövöldözött rá az udvaron. A pszichológus szakértőknek pedig arról beszélt, hogy szexuálisan is bántalmazta az apja. 2015. február 22-én a férfi hajnal kettőkor felkeltette a fiút, és kérdőre vonta, amiért nem takarított ki a nyúlketrecnél. Szóvá tette azt is, hogy nem fürdött meg a munka után. A kimerült gyerek annyira tartott az újabb veréstől, hogy dadogni kezdett. Erre az apja úgy megverte egy 70 centiméter hosszú nyújtófával, hogy az eltört rajta. A fiú próbált kimenekülni a konyhából, azonban az apja elállta az útját, és magukra zárta az ajtót, magához vett egy fakanalat, és addig verte vele, amíg el nem tört az is. Ezután egy ostorral esett neki. Amikor a férfi felhagyott a veréssel és elment aludni, a fiú kiszökött a házból és segítséget kért a rendőrségen. Azt mondta, már csak az volt benne, hogy túlélje a borzalmakat és elmeneküljön. A meghallgatott szakértők szerint a fiú átlagos intelligenciával rendelkezik. A történtek után évekig pszichoterápiára járt, és máig gyakran álmodik a verésekről és a vele történt borzalmakról. K. József korábbi vallomásában azt állította, hogy mintaapa. A tárgyaláson is úgy beszélt mintha nem ő lenne, aki elkövette a borzalmakat. A szakértőket nem hatották meg az apa szavai, az általa elmondottak után is fenntartották a korábbi álláspontjukat, hogy szavahihető a bántalmazott fiú. A következő tárgyalás május 28-án lesz. A vallomástól elzárkózó férfi akár 12 év börtönt is kaphat halmazati büntetések miatt.