Egy nap után repült az észt radikális jobboldal egyik minisztere, aki ellen családon belüli erőszak miatt nyomoznak

Legalábbis az amerikai diplomácia ezt állítja, miközben Trump totális embargóval fenyegeti Kubát, mivel a szigetország Maduro elnököt támogatja.

Nicolás Maduro venezuelai elnök kedden készen állt arra, hogy elhagyja az országot és Kubába meneküljön, de Moszkva maradásra bírta - jelentette ki Mike Pompeo amerikai külügyminiszter a CNN hírtelevíziónak adott interjújában. Az amerikai diplomácia irányítója szerint a repülőtér egyik kifutóján már indulásra készen állt a gép, hogy Madurót Kubába vigye. "Információink szerint az oroszok kérték arra, hogy maradjon az országban" - fogalmazott Pompeo. A miniszter hangsúlyozta: Venezuelában a helyzet nagyon képlékeny. ( A CNN egyébként bejelentette, hogy a venezuelai kormány - a BBC spanyol nyelvű adásával egyetemben - betiltotta a CNN nemzetközi adásának sugárzását.) Percekkel Pompeo interjúja előtt Donald Trump amerikai elnök Twitteren felszólította Kubát, hogy hagyjon fel a Maduro-rendszer katonai támogatásával. Ellenkező esetben - írta Trump - az amerikai kormány "totális embargót" vezet be a szigetország ellen. Egyik korábbi Twitter-bejegyzésében Trump már támogatásáról biztosította a venezuelaiakat, leszögezve, hogy "nagyon szorosan" figyelemmel követi a fejleményeket. Nemzetbiztonsági tanácsadója, John Bolton azonban ultimátumszerű felhívást intézett közvetlenül a venezuelai kormányzat egyes tagjaihoz, sejtetni engedve, hogy egyes caracasi kormánytényezők titokban egyeztetéseket folytattak Washingtonnal. "Lejárt az időtök. Ez az utolsó esélyetek" - írta Bolton a mikroblog-oldalon, Vladimir Padrino venezuelai védelmi miniszternek, Ivan Hernandeznek, az elnöki gárda vezetőjének és Maikel Morenónak, a legfelsőbb bíróság elnökének címezve bejegyzését. Egyik korábbi Twitter-üzenetében Bolton azt írta, hogy amennyiben most nem sikerül az áttörés, akkor Venezuela "diktatúrába zuhan". Mindazonáltal a Fehér Ház előtt újságíróknak nyilatkozva azt fejtegette, hogy Washington "békés hatalomátadást" akar Nicolás Maduro elnök és Juan Guaidó ellenzéki vezető között. "Ez még mindig lehetséges, ha a rezsim megfelelő számú kádere úgy dönt, hogy az ellenzéket támogatja" - mondta Bolton. Újságírói kérdésre válaszolva azt mondta: ami most zajlik Venezuelában az nem katonai puccs. Nyilatkozott az amerikai sajtónak Elliott Abrams, az amerikai külügyminisztérium venezuelai különmegbízottja is. Abrams részletek közlése nélkül azt mondta: korábban "érdekes tárgyalásokat" folytatott mind az ellenzék vezetőivel, mind a Bolton-bejegyzés három címzettjével. Mint fogalmazott: a Maduro-rendszer tisztségviselőivel "a demokrácia helyreállításának módjairól" folyt az eszmecsere, csakhogy a Madurót támogatók később nem tartották be ígéreteiket. A különmegbízott szerint Moszkva kontraproduktív, azaz a szándékával ellentétes hatású szerepet játszik Venezuelában. Washingtonban sajtóértekezletet tartott Juan Guaidó képviselője, Carlos Vecchio is, arra szólítva fel a venezuelaiakat, hogy "maradjanak az utcán a szabadság kivívása érdekében", a hadsereg tagjait pedig arra ösztökélte, hogy csatlakozzanak a tüntetőkhöz. "Eljött a pillanat Maduro számára, hogy távozzon a hatalomból" - fogalmazott Vecchio az újságíróknak.