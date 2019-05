Már megint vizes vébére pályázik a kormány

A szakszervezetek szerint a Fidesz nemsokára újból hozzányúl a Munka törvénykönyvéhez, hogy még jobban kiszolgáltassa a dolgozókat a munkaadóknak.

Tisztességes bért, napi legfeljebb nyolcórás munkaidőt, ötnapos munkahetet, s általában is több jogot követel a munkavállalóknak és a szakszervezeteknek a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) a munka ünnepe alkalmából kiadott nyilatkozatában. A szövetség követeli a munka törvénykönyvének módosítását, hogy az a mostaninál sokkal jobban vegye figyelembe a munkavállalók érdekeit, valamint a túlórára vonatkozó "rabszolgatörvényt" vonja vissza a kormány. Követelik a minimálbér megemelését legalább kétszámjegyű mértékben, valamint azt, hogy állítsák vissza a cafeteriát és rendezzék a közszféra béreit. Követelik továbbá a sztrájkjog újraszabályozását, érdemi párbeszédet és előzetes egyeztetést a dolgozókat érintő törvények módosításánál, valamint egy rugalmasabb nyugdíjrendszer kidolgozását, méltányos nyugdíjemelést. "Európai bért követelünk a dolgozóknak, s a nemzetközi normáknak megfelelő jogokat a szakszervezeteknek" - írták. A szövetség szerint a közszolgáltatások területén nagyjából lehetetlenné tették a sztrájk bevetését, évek óta nem sikerült előre lépni az egészséget fokozottan veszélyeztető munkakörökben dolgozók korkedvezményes nyugdíja ügyében, valamint a versenyszférában megjelent a "rabszolgatörvény", amely szerint akár hatnapos is lehet a munkahét. A közszolgák ugyancsak sokat veszítettek egy nemrégiben elfogadott törvénymódosítás miatt, mert egyebek mellett odalett a fizetett ebédidő, és elbukták a rendes szabadságuk egy részét - tették hozzá. A szövetség közleményében azt írta: a rendszer egyik legvitatottabb eleme a 2012-től hatályos munka törvénykönyve, amely "alaposan megnyirbálta a dolgozók és a szakszervezetek jogait". "Könnyebb és olcsóbb lett az embereket kirúgni, megszűnt az érdekképviseletek vétójoga, és a munkavédelem területén is korlátozták a beleszólási lehetőségüket, miközben a munkahelyi balesetek száma folyamatosan emelkedik" - írták hozzátéve: lehet május elsején ünnepelni, de ezekről az ügyekről nem szabad megfeledkezni, és ez a nap alkalmat kínál arra, hogy a követeléseiket megismételjék, erőt mutassanak. Erre szerintük szükség is lehet, mert a munka törvénykönyve újabb módosítására készül a Fidesz, hogy "tovább csorbítsa a jogainkat".