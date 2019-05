Tagadja a vádakat a Boeing főnöke és nem mond le

Kétcsillagos bécsi séf, a koreai, az orosz és az albán konyha fenegyerekei és a legjobb olasz pezsgő is bemutatkozik a május 16-19. között az OTP Bank Gourmet Fesztiválon – hagyományosan a Millenárison -, ahol kilencedszer találkoznak egymással az ország kiemelkedő séfjei, borászai, cukrászai és az igényes gasztronómiáért rajongók. Az idén a paprika, a sercli és a sör adja az inspirációt. De hogy kerül a sercli az asztalra? A válasz Mautner Zsófitól érkezik: „A kenyér szakrális, szimbolikus jelentőséggel bír a gasztronómiában, a hulladékmentes főzés pedig nagyon releváns és minket is foglalkoztató téma. Mindezek miatt izgalmas a száraz kenyér felhasználása” – mondja a fesztivál házigazdája. „A paprikát pedig a többi között azért találtuk fontosnak, mert az egész világ innen ismer minket” – folytatja Jókuti András, a fesztivál másik házigazdája. A sör nem csupán pácok, raguk, szószok lehetséges alapanyagaként jelenik majd meg, de a kiállítók között is kiemelt szerepet kap majd. A fesztiválon az egy érintéssel is működő kártyák mellett a Simple appnak köszönhetően már okostelefonnal is fizethetünk.