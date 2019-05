Háromnegyed órára leállt a forgalom Ferihegyen

Az amerikai külügyminiszter Finnországba, Németországba, az Egyesült Királyságba és Grönlandra látogat.

Négy országot érintő európai körútra indul pénteken Mike Pompeo amerikai külügyminiszter – jelentette be szerdán a washingtoni külügyminisztérium. A tárcavezető Finnországba, Németországba, az Egyesült Királyságba és Grönlandra látogat. A közlemény szerint a finnországi Rovaniemi városában – amely Lappföld fővárosa – az amerikai diplomácia vezetője beszédet mond az 1991-ben alakult Északi-sarkvidéki Tanács ülésén, felvázolva az Egyesült Államok politikai elképzeléseit a térséggel kapcsolatban. Az Északi-sarkvidék jogi státusza többnyire rendezetlen, és tudósok azt gyanítják, hogy a mélyben a Föld feltáratlan olajkészletének 13 százaléka, a földgáz 30 százaléka, valamint szén, gyémánt és értékes fémek egész sora rejlik. A térség jelentőségét az Egyesült Államok számára jól érzékelteti, hogy Joseph Dunford, a vezérkari főnökök egyesített bizottságának vezetője 2015-ben a kinevezése előtti meghallgatáson kiemelte, hogy a Pentagon számára gazdasági és politikai megfontolásokból kivált fontos az Északi-sark vidéke. Az Északi-sarkvidéki Tanács üléséről Mike Pompeo Németországba utazik, ahol Berlinben tárgyalásokat folytat majd Angela Merkel kancellárral és Heiko Maas külügyminiszterrel. A tárgyalások témája Oroszország, Ukrajna, Kína, Szíria és a Nyugat-Balkán lesz. Jövő hétfőn Mike Pompeo Londonban Theresa May kormányfővel és Jeremy Hunt külügyminiszterrel tárgyal, továbbá beszédet mond az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság kapcsolatairól. Az amerikai külügyminisztérium ugyan nem ejt szót róla, de elemzők szerint Pompeo előkészíti Donald Trump június elején esedékes londoni vizitjét is. Körútja utolsó állomásán, Grönlandon, az amerikai diplomácia irányítója Kim Kielsen kormányfővel és Ane Lone Bagger külügyminiszterrel, valamint Anders Samuelsen dán külügyminiszterrel találkozik. A kétoldalú kérdések mellett Grönlandon is megvitatják majd az Ézsaki-sark vidékével kapcsolatos "közös érdekeken alapuló" ügyeket.