Gerkens helyett egy Mészáros-közeli alpolgármester került be a TV2 igazgatóságába

Továbbra sincs egy hullámhosszon a budapesti ellenzék: ezúttal egy elmaradt találkozó okoz feszültséget az LMP és a Jobbik közös aspiránsa, Puzsér Róbert független főpolgármester-jelölt stábja és az MSZP, a DK, a Párbeszéd meg a Momentum között. Puzsér ugyanis Karácsony Gergely főpolgármester-jelöltet, Molnár Zsoltot, az MSZP fővárosi elnökét, a DK-t és a Momentumot hibáztatta csütörtöki sajtótájékoztatóján azért, hogy egy – állítása szerint – korábban leegyeztetett keddi tárgyaláson rajta és a stábján kívül senki nem vett részt. Lapunk birtokába került ugyanakkor egy levél, amelyet a tervezett előválasztás, tervezett szervezőjének, az aHang nevű civil szervezetnek címzett a DK, az MSZP és a Párbeszéd. Ebben nem szerepelt a Puzsérék által említett keddi időpont, csupán annyi: "Kis türelmet kérünk az egyeztetés lezárására, de a héten mindenképp visszajelzünk." Puzsér mindenesetre olyannyira megsértődött, hogy csütörtökön élesen bírálta az MSZP, a Momentum és a DK kerületi polgármester-jelöltjeit. A sajtótájékoztatón osztogatott röplapon három csoportra osztotta azokat a jelölteket, akikkel elméletileg szövetségre lépne. Az első csoportba azok kerültek, akiket Puzsér képtelen elfogadni. Naszályi Mártát, a Párbeszéd I. kerületi favoritját például úgy jellemezte, hogy „gyűlölködő, agresszív, arrogáns és összeférhetetlen bal-liberális rettegő”. Puzsér listáján még a szocialista Tüttő Kata, Horváth Csaba, Szaniszló Sándor, a DK-s Niedermüller Péter, Élő Norbert, valamint Gy. Németh Erzsébet szerepelt. Puzsér azért megengedő, hiszen van olyan csoport is, ahol az emberileg alkalmas, de szakmailag „kétséges” jelölteket listázza, utolsóként azokat vette sorra, akiket „akár támogatni is tudna”. Arra a kérdésünkre, hogy tervez-e hasonló összesítést fideszes aspiránsokról is, egyértelmű nemmel válaszolt: „A NER-lovagok mindegy, hogy alkalmasak-e, vagy nem, nincs velük dolgom.”

Továbbra sem hisz a felméréseknek Puzsér Róbert – annak apropóján, hogy a Závecz Research Intézet csütörtökön két kutatással is jelentkezett, szokásához híven újra nekiment a közvélemény-kutatóknak. – Az összes közvélemény-kutatóintézet gazdasági vállalkozás, a megrendelőik igényét szolgálják csak. Senki ne tegye a fejét az eredményeikre, mert elveszítené – vázolta véleményét a Népszava kérdésére a független jelölt. A Závecz Research Intézet egyik kutatásából az derült ki, hogy a Puzsért támogató pártok szimpatizánsai nagy többségben az ellenzéki koordináció mellett vannak. A másik felmérés szerint a kormánypárt támogatottsága 57 százalékon áll, az MSZP és a DK erősödött, előbbi 12, utóbbi pedig 11 százalékot kapna május 26-án. A Momentum pedig a jelenlegi 5 százalékával 1 százalékkal megelőzte az LMP-t. Az intézet mindössze 6 százalékra mérte a biztos pártválasztók körében a Jobbikot, és 4 százalékra az LMP-t. A Kétfarkú Kutya Párt 2, a Párbeszéd és a Mi Hazánk Mozgalom 1-1 százalékos.