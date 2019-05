Európa Tanács: Veszélyben van a sajtószabadság Európában

Még az Európai Néppárti tagságban reménykedik a kormányfő, de azért a populista olasz Liga felé is tett újabb lépéseket.

Nem győzte dicsérni egymást Matteo Salvini olasz kormányfő-helyettes, a populista Liga elnöke és Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten, csütörtökön. Az olasz politikus először a röszkei határkerítést nézte meg, és legott elismerését fejezte ki, amiért a magyar kormány gyorsan, hatékonyan ellenőrzése alá vette a határszakaszt. Ezután Pintér Sándor belügyminiszterrel találkozott, végül délután Orbán Viktor fogadta – ezen a találkozón azonban már az európai pártpolitikáé volt a főszerep. Orbán Viktor nem is titkolta, hogy a jövőt már inkább Salviniékkel képzeli el. – Bármilyen eredménye lesz az európai parlamenti választásoknak, és bárhogy alakul a Fidesz sorsa az Európai Néppárton belül, együtt fogunk működni Matteo Salvinivel és pártcsaládjával – jelentette ki Orbán Viktor, miután találkozott az olasz miniszterelnök-helyettessel.

A magyar miniszterelnök a közös sajtótájékoztatón azzal kezdte, hogy a két ország kormánya közötti együttműködés csúcsponton van, többek között azért, mert három nagyon fontos dologban egyetértenek. Szeretik a hazájukat és egyaránt erős nemzetállamokat szeretnének Európában. Meg akarják őrizni a kontinens keresztény gyökreit, és megvédenék a migrációtól a földrészt. Orbán – mint utóbb elmondta – épp ezért vitte el Salvinit Röszkére: meg akarta mutatni „azt a védekezési módot, ahogy védjük Magyarországot”. Orbán szerint Salvini „ a tengeren teszi ugyanazt, mint mi a szárazföldön”. Orbán konklúziója azt volt: „Európa polgárai akkor járnak jól, ha nem Macronra, hanem Olaszországra és Magyarországra hallgatnak”. Salvini a kerítésre utalva azt mondta, örült, hogy meglátogathatta azt, „amit az olasz sajtó egy része tragédiának, szégyennek nevezett", noha szerinte csak arról van szó, hogy a magyarok ellenőrzik azokat, akik belépnek az országba, és ez teljesen természetes. Korábbi vitájukon túllépve megjegyezte, a probléma nem az, hogy elosszuk az illegális bevándorlókat, hanem az: meg kell tudni védeni a határokat. Kulcskérdésnek nevezte, hogy az EU tagállamai egységesen lépjenek fel azokkal az országokkal szemben, amelyek nem veszik tudomásul visszafogadási kötelezettségeiket.

Később egy kérdésre válaszolva Orbán Viktor azt mondta, érzi, hogy az Európai Néppárt (EPP) nem fogadókész és nem nyitott az együttműködésre Salviniékkel és a pártcsoportjukkal. Nem véletlenül közölte ezt, hiszen az EPP több vezetője is kritizálta a kormányfőt, amiért fogadta Salvinit. A magyar kormányfő – elővéve a Fidesz kampánykliséit – arról is beszélt, hogy szerinte a választásokat követően Európa előtt két lehetőség áll: a bevándorláspárti erők vagy a bevándorlásellenes erők fogják irányítani az Uniót. A Néppártban ezek az erők vegyesen vannak jelen, míg a baloldalon csak a migrációt támogató erőket lát, a Fidesztől jobbra pedig kizárólag ellenzőket. A Fidesz célja az – tette hozzá –, hogy a Néppártban is a bevándorlásellenes erők irányítsanak. Arra a kérdésre, hogy felmerült-e a Fidesz csatlakozása a Salvini által formált nacionalista koalícióhoz, Orbán azt mondta, maguk választják majd meg, milyen együttműködési formákban vesznek részt. Az, hogy az Európai Néppárt tagjai maradnak-e, attól függ, merre fordul majd az EPP – fogalmazott, de arra nem tért ki, hogy jelenleg a Fidesz csak korlátozottan van döntési helyzetben, hiszen felfüggesztették tagságát.

„Ha a Néppárt összeköti magát a baloldallal, akkor nehéz lesz megtartani a helyünket”

– mondta

, hozzátéve, meggyőződése, hogy bevándorlásellenes erőknek kell irányítaniuk, de tudja, hogy ők kisebbségben vannak a Néppárton belül. (Manfred Weber, a Néppárt frakcióvezetője, az EPP csúcsjelöltje egyértelművé tette, hogy a baloldallal és a liberálisokkal alkotna koalíciót.) – Mi magyarok meglehetősen unjuk, hogy mikronnyi pártok oktassanak olyan pártokat, melyek jelentős támogatottsággal rendelkeznek a saját országukban. A szocialisták elnökjelöltjének pártja hazájában, Hollandiában gyakorlatilag megszűnt létezni. Az EU-t nem arra találták ki, hogy betegeskedő politikusok elfekvője legyen – fogalmazott. Arra a kérdésre, hogy elmegy-e május 18-án Salvini pártjának nagygyűlésére Milánóba, csak azt mondta, „örülök, hogy élek”.