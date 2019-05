Kocsis Máté: az újságírók az igazi politikai ellenfeleink

Az egykori kancelláriaminiszter felügyelheti a geszi Tisza-kastély és a hozzátartozó ingatlanok felújítását, de mindennek a református egyház látja hasznát.

Új feladatot bízott Orbán Viktor Lázár Jánosra: a mezőhegyesi ménesbirtok mellett most már a geszti Tisza Kastély (valamint a kastély melletti park, melléképületek és a Tisza-kripta) felújítását is ő felügyelheti kormánybiztosként, igaz, fizetést, külön titkárságot nem kap a munkavégzéshez - derül ki a csütörtöki Magyar Közlönyből . A geszti kastély felújítását a korábbi tervek alapján 2019-re be kell befejezzék. A feladatra három év alatt összesen 2,4 milliárd forintot költhet közpénzből a kormány, mindezt úgy, hogy az épület nem is marad állami tulajdonban: a rendbe hozott műemlékegyüttest a Magyar Református gyház kapja meg – éppen Lázár János javaslatára.