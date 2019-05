Hiába van május, mindjárt hull a hó, tényleg

Napokig hideg lesz, de rendesen.

Markáns lehűlés várható vasárnaptól az országban, néhol kis eséllyel havas eső, hó is eshet hétfőre virradóra, miközben pár napja még 3 0 Celsius-fokot is mértek, figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat. Napok óta látszik, hogy a hétvégén egy hullámzó frontálzóna alakítja a térség időjárását, ami csak lassan vonul át az ország felett, s mögötte hideg, sarkvidéki eredetű levegő érkezik a térségbe. A markáns lehűlés vasárnap kezdődik meg a Dunántúlon, hétfőre tovább hűl a levegő a magasabb légrétegekben is. A jelenlegi kilátások szerint a csapadék halmazállapot-váltására vasárnap estétől, késő estétől hétfő hajnalig van inkább némi (10 százalék feletti) esély az Alpokalja magasabban fekvő területein és a Bakonyban, de ez is csak időszakos lehet. Az M1 aktuális csatornán kora délután Fejős Ádám meteorológus azt mondta, veszélyes időjárási helyzet nem alakul ki. Kifejtette, északnyugat felől egyre nagyobb területen megvastagszik a felhőzet. Komolyabb csapadék hajnalban a Dunántúlon és a főváros térségében várható. Vasárnap keletre tolódik a csapadékzóna, hétfőtől csökken a felhőzet, mérséklődik a légmozgás. Addig viszont többfelé a maximumok is 10 fok alatt alakulnak majd, és viharos széllökésekre is számítani kell.