A magyar turista már belevéste az első betűt a Colosseum falába, amikor elkapták - azóta szigorúbban őrzik Róma jelképét

„Manfred Weber ötlete koránt sem új keletű, ám a tagállamok többsége, köztük Magyarország támogatja Törökország csatlakozását az Európai Unióhoz” - válaszolta a Budapesten tárgyaló Mevlüt Cavosoglu török külügyminiszter lapunk kérdésére, amelyben felidéztük, az Európai Néppárt csúcsjelöltje – aki mögött elméletileg a felfüggesztett tagságú Fidesz is áll - a török tagság ellen kampányol. A török diplomácia vezetője meglehetősen derűlátó hangnemben úgy látta, Törökország továbbra is kész a csatlakozási feltételek teljesítésére, ha azonban az EU rendre új feltételeket szab, meginoghat a bizalom. Úgy tűnik, Törökország kérdése egy újabb töréspont a Fidesz és az Európai Néppárt fősodra között, a magyar kormány ugyanis rendre harcosan kiáll a törökök mellett. „Egyes nagyobb országok zárt ajtók mögött azt mondják, nem akarják, hogy Törökország az unió tagja legyen. Márpedig ha ők nem akarják, akkor nem is lesz az. Akkor viszont nem értem, mi szükség az áltatásra!” - fogalmazott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Rámutatott, hogy a törökök megérdemlik azt a tiszteletet, hogy őszintén beszéljünk velük, és mivel szerinte egyértelmű, hogy belátható időn belül elképzelhetetlen az uniós tagságuk, helyesebb lenne egy átfogó stratégiai partnerséget kialakítani. A magyar külügyminiszter a török demokráciát érintő uniós bírálatok miatt is értetlenkedett, úgy vélte nem jó azt leckéztetni, aki biztonságunkért felel. Szijjártó Péter itt egyrészt a szerinte Törökországban is szerveződő „migránskaravánokra” célzott. Mevlüt Cavosoglu már óvatosabban fogalmazva elismerte, hogy óriási terhet jelent az országban jelenleg tartózkodó 4,5 millió menekült, ám azt is hozzátette, kötelességük ellátni a rászorulókat. A török külügyminiszter elpanaszolta, hogy főként a lassú uniós bürokrácia miatt az EU által a menekültek ellátására ígért 3+3 milliárd euró kifizetése sem történik zökkenőmentesen. Elmondta, 321 ezer szír menekült ugyan már visszatért hazájába, ám a többség számára ez biztonságosan még mindig nem lehetséges. A Törökország felől az EU-ba érkező migráció az elmúlt években valóban lecsökkent. Ennek oka azonban a török hatóságok munkája mellett a három éve megkötött úgynevezett migrációs alku, melynek értelmében az illegálisan átkelő szír menekülteket az unió visszaküldheti. Továbbá jól működik az uniós segítség: Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök éppen tegnap nyilatkozta, hogy hála a külső határok megerősítését célzó EU-s pénznek, a szárazföldi migrációt is megállították. Szijjártó „biztonságunk” alatt még a terrorizmus elleni küzdelmet értette, és hangsúlyozta, nem léteznek jó és rossz terroristák, aki szövetségesünk terroristaként tart számon, az számunkra is az. Az ugyanakkor nem derült ki, hogy eszerint a 2016-os puccskísérlet kitervelésével vádolt, és Magyarországon is szerényen tevékenykedő gülenista mozgalomra, valamint a Kurdisztáni Munkáspártra (PKK) is terroristaként tekintünk-e? A külügyminiszterek egyeztetésén az is kiderült, még idén ősszel, várhatóan az önkormányzati választások után, ismét Magyarországra látogat Recep Tayyip Erdogan török államfő.