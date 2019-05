Az Origó rendőrt hívott az íróra, aki egy lejárató cikk miatt kereste a szerzőt

Maratoni, több mint négy órás tárgyalás után lezárult a Kunhalmi Ágnes szocialista politikus és „társai” (Varju László, Gréczy Zsolt, Vadai Ágnes, Oláh Lajos) kontra MTVA-ügy perfelvétele. Ez azt jelenti, hogy ezután már csak azokat a bizonyítékokat vizsgálja meg a bíróság, amelyeket pénteken az alperesi és a felperesi oldal bemutatott. Az ügy egyébként arról szól, hogy tavaly év végén, amikor az ellenzéki képviselők „megszállták” a közmédia Kunigunda utcai székházát, az óbudai jegyző birtokvédelmi végzéssel akarta kidobni a honatyákat az intézményből. A lapunk birtokába került dokumentumban egyebek mellett az állt, hogy „a képviselők az épületben való folyamatos tartózkodása nem egyeztethető össze az intézmény közszolgálati funkciójának a gyakorlásával és a közmédia belső rendjével”. Ezzel Kiss Anita óbudai jegyző arra kötelezte a képviselőket, hogy hagyják el az MTVA székházának területét, pedig – mint azt korábban megírtuk - a képviselői jogállásról szóló törvény egyértelműen kimondja: a képviselőknek jogában áll az államigazgatás valamennyi szervének épületébe, így még a nemzetbiztonsági szolgálatok működésére szolgáló területre is belépni. A jegyzői végzés szerint az eljárást a közmédia megbízott vezérigazgatója, Papp Dániel kezdeményezte, az óbudai jegyző pedig a magyar közigazgatásban rekordgyorsaságúnak számító eljárással még aznap kiszállt a helyszínre és döntött. A képviselők egyébként azért érkeztek az épületbe, hogy tárgyaljanak Papp Dániellel, illetve be szerették volna olvasni ötpontos petíciójukat. A végzésből az is kiderült, hogy az eljárás során Papp Dániel is ott tartózkodott az MTVA épületében, maga is nyilatkozott ugyanis a jegyzőnek. A képviselők kérték a jegyzőt, hogy Papp Dániellel közösen hallgassák meg őket, ám a közmédia vezetője „nem kívánt élni az egyidejű meghallgatás lehetőségével”.

A bíróság most többször felhívta az MTVA-t képviselő ügyvéd figyelmét, hogy konkrétan fogalmazza meg, miben gátolták a képviselők a közmédia működését. Kielégítő válaszokat nem kapott, az ügyvéd általánosságokról beszélt – a képviselők bent aludtak, kérdéseket próbáltak feltenni a dolgozóknak, zavarták az élő adást –, emellett pedig érdekes párhuzamot hozott. Szerinte ugyanis az MTVA-s ellenzéki akció olyan volt, mintha mondjuk a Paksi Atomerőműben járkáltak volna a honatyák.

A tárgyaláson Kunhalmi „társai” közül csak a DK-s Varju László jelent meg, akit meg is hallgatott a bíró. Varju tételesen cáfolta az MTVA-t képviselő ügyvéd állításait, szerinte nem zavartak meg semmilyen élő adást. A köztévét védő ügyvéd egyébként a Családbarát című műsort hozta csak fel példaként, azonban ezt hétfő délelőttönként vetítik – amikor már teljesen „ellenzékmentes” volt a közmédia. (Az ellenzékiek egy decemberi, vasárnapi napon mentek a közmédiába, hétfő reggelre viszont kitették őket.)

A per június 12-én folytatódik. Az MTVA vállalta, hogy videófelvételeket nyújt be, amelyek bizonyítják az állításaikat, erre 15 napot adott nekik a bíró. Kunhalmi Ágnest, Litresits András képviseli, ő lapunknak a tárgyalás után azt mondta, szerinte a közmédiának semmi sincs a tarsolyában. A DK-s politikusok képviseletét a Czeglédy és társai ügyvédi iroda látja el, Czeglédy Csaba egykori szocialista politikus a hallgatóság körében vett részt a pénteki tárgyaláson.