A Moody's ismét csak hallgatott

Az év első negyedében 49 milliárd forintos nettó eredményt ért el a Mol, ami közel ötödével alacsonyabb az előző év hasonló időszakának teljesítményénél. A különböző pénzügyi leírások előtti, általuk szívesebben figyelt, különböző típusú EBITDA-eredmények 140 milliárd forint körül alakultak, amik inkább tíz százalékhoz közelítő esést mutattak. Az 1142 milliárdos bevétel viszont 14 százalékkal bővült. Napi kitermelésük - elsősorban a brit vizeken üzemelő olajfútórornyaiknak köszönhetően - szintén nőtt: az átlag 116 ezer hordó hét éves csúcs. A kutatás-termelés közel 80 milliárddal, a kutak teljesítményét mutató úgynevezett „fogyasztói szolgáltatások” 25 milliárddal, a finomítás közel 40 milliárddal, a gázszállítás pedig közel 20 milliárddal járult hozzá az EBITDA-hoz. Utóbbi két üzletág eredménye nagyot esett. A nyereségcsappanást Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató kommentárjában a finomítói haszonkulcsok világszintű esésével magyarázta. (Mindazonáltal megjegyzendő, hogy a nyersolajár az időszak során harmadával kilőtt, illetve – amiként arra maguk is felhívják a figyelmet - üzemanyag-forgalmuk szintén folyamatos bővülést mutat.) Hernádi Zsolt kiemelte fogyasztói szolgáltatásaik fokozódó nyereségét is. A befektetőket a jelek szerint kevéssé győzte meg a magyarázat: a részvény ára a BUX több mint kétszeresével, három százalékkal esett.



Nem árfüggő az üzemanyag-kereslet

A hazai üzemanyagkereslet alapvetően jövedelem- és nem árfüggő – állapította meg tegnapi elemzésében Pletser Tamás. Az Erste Befektetési Zrt. olaj- és gázipari elemzője ugyanakkor arra emlékeztet, hogy az emberek gyakorta panaszkodnak az üzemanyag árára. (Kétségtelen: az olajáremelkedés, illetve a forintgyengülés miatt az év eleje is leginkább a drágulás jegyében telt el.) Ehhez képest Pletser Tamás idézi a Magyar Ásványolaj Szövetség – elsőként lapunkban nyilvánosságot látott – elemzését, miszerint a piac 75-80 százalékát lefedő tagvállalataik az év első negyedében 8,1 százalékos, 2018 elejéhez viszonyított bővülést jelentettek. Igaz, ehhez hozzájárult az enyhe időjárás, ami többeket késztetett kocsikázásra, illetve a földeken is korábban indult be a munka. Az elmúlt 20 év szintén hasonló összképet mutat: a válság éveit, vagyis 2009-2012-t leszámítva a kereslet töretlen élénkülést mutat. A hazai autósok ma majdnem kétszer annyi üzemanyagot tankolnak, mint 2000-ben – hívta fel a figyelmet Pletser Tamás.