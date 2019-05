Nem rendelkeztek megfelelő szaktudással a Boeing 737-eseket vizsgálók

Miközben a magyar-szerb határon emelt fal fölött Orbán Viktorral szelfizett és új európai mozgalmát építgette Matteo Salvini, az olasz kormánykoalíció jövője megkérdőjeleződött.

Neki az ország biztonságával kell foglalkoznia, nincs ideje kormányzati szövetségesével, az Ötcsillag Mozgalom (M5S) elnökével kialakult nézeteltéréseket kommentálnia, válaszolta Budapesten Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter olasz újságíróknak, akik arról próbálták faggatni, hogy csütörtökön, miközben ő Magyarországon új európai mozgalmát építgette a magyar miniszterelnökkel, koalíciós társa, Luigi di Maio M5S vezér Rómában kijelentette: aki a tartományok fenntartását támogatja, annak új koalíciós partnert kell keresnie. Az olasz tartományi rendszer kérdése csak egyike azon kérdéseknek, amelyek a közelgő európai parlamenti választás kampányában egyre inkább szembeállítja a római kormány két pártját, a Salvini vezette szélsőjobb Ligát és a rendszer-, de nem Európa-ellenes M5S-t. Ugyancsak a budapesti Salvini vizit idején jelentette be Giuseppe Conte olasz miniszterelnök, hogy kérni fogja Armando Siri államtitkár menesztését. A szélsőjobb párthoz tartozó Siri az infrastrukturális fejlesztési és szállításügyi államtitkárt azzal vádolják, hogy 30 ezer eurós kenőpénzt kapott egy vállalkozótól azért, hogy cégének kedvező törvénymódosítást érjen el a szélenergia szabályozás terén. A vád nem új keletű, az államtitkár pedig Salvini egyik bizalmi embere, így ügye komoly feszültséget szült a koalícióban. Conte a tavalyi parlamenti választásokat megnyerő Ötcsillag jelöltjeként lett miniszterelnök, megszólalása tovább feszítette a húrt, annak ellenére, hogy felkérte mindkét pártot, ne próbálják politikai célokra használni a kampányban a Siri-ügyet, állásfoglalása nem jelenti azt, hogy bűnösnek tekinti a Liga államtitkárát, de úgy gondolja, a kormányzat hitelének megőrzése érdekében, meg kell válnia tisztségétől. (A megvádolt államtitkár közben jelezte, kész lemondani.) Salvini budapesti látogatása során sem vonta ki magát a koalíciós vitából. Az Ötcsillag Mozgalom legfontosabb kampányígérete, az alanyi jogon járó alapjövedelem megvalósításáról lekicsinylően beszélt és saját átalányadó ötletével állította azt szembe. Az adócsökkentés az egyetlen módja a gazdasági fellendülésnek, az alapjövedelem nem nem indítja újra Olaszországot, fogalmazott Salvini az Orbán Viktorral tartott közös sajtótájékoztatón, emelte ki az olasz sajtó. Tény, az olasz választók már inkább neki hisznek, mint Di Maionak és az M5S-nek. Beppe Grillo komikus egykori pártjának igen rosszat tett a Ligával való szövetség. Az M5S a 2018 márciusi választáson még 32,6 százalékkal végzett az élen, az április 30-i felmérések már csak 21,8 százalék támogatót jeleztek. Viszont Salvini Ligájának szárnyalása is megtorpant a kampányban, az év eleji 35,9-ről 31 százalékra esett vissza. Az EP-választási kampányban hetente mérik az olasz pártok támogatottságát, a Liga csökkenése pedig hétről-hétre tendenciaként jelenik meg. Silvio Berlusconi Forza Italiája, - amelyet a kormányzás kedvéért hagyott faképnél Salvini és a Liga hosszú ideig tartó szövetség után – beragadni látszik a középpárt státusba, kicsit javítva 8-ról 8,8 százalékra ugrott meg. A Giorgia Meloni vezette szélsőjobb Olasz Testvérek a Liga árnyékában tengődik, a tavalyi 4-ről április végére 5 százalékra növelte támogatottságát, így akár két szélsőjobb olasz párt is képviselőket küldhet az Európai Parlamentbe. A Demokrata Párt (PD) erősödése tovább tart, leszakadni ugyan nem tud az M5S-ről, de tartja frissen megszerzett második helyét 22,5 százalékkal. A különböző intézetek felmérései azt mutatják, hogy míg korábban az M5S hódította el a szocialista választókat, most már a tavaly történelmi vereséget szenvedett volt kormánypárt, a PD lett a baloldal legvonzóbb pártja, az utóbbi hónapban is 2 százaléknyi ötcsillagos választót hódított el. A kiábrándult ötcsillagos választók jórésze kezdetben a Liga táborába került át, de legtöbben, mintegy 40 százalék a bizonytalanokat vagy választani nem tudókat erősíti.