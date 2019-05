„Orbán Viktor agyafúrt diktatúrát épített”

Huszonöt év után felszámolja budapesti lakását Kende Péter és feleségével újra visszaköltözik Párizsba – erről maga a történész beszélt a Népszavának, mikor felkerestük a fővárosban. Politikai okai nincsenek a második – és ezúttal végleges – emigrációnak, a Párizs melletti ház több kényelmet kínál az idős házaspár számára. Annak viszont már van, hogy – bár a magyar állampolgárságát végig megtartotta a professzor – a magyarországi választásokon sosem szavaz, csak francia állampolgárként él demokratikus jogával. - Ha tőlem függetlenül leszavazza a többség Orbán Viktort, annak nagyon fogok örülni, bár nyilván nem ez történik majd, de én még egy szavazás erejéig sem szeretnék a magyar hivatalosságokkal kapcsolatba kerülni - mondta. Hozzátette: - Ez egy nagyon agyafúrt diktatúra, amely mindent megtett azért, hogy teljes tájékozatlanságban hagyja a magyar szavazók túlnyomó többségét, szisztematikusan vezeti félre a társadalmat amióta Orbán Viktor hatalmon van. Az ország fő problémájának egy olyan ügyet tesznek meg, ami nem is probléma, hiszen nincsenek menekültek Magyarországon, sőt, ide nem is akar senki jönni.

Kende Péter szerint egy kegyetlen politika irányít Magyarországon, amely nem is eredményezhetett volna más állapotokat, mint amelyek között most élünk. - Orbán Viktor elégedetten hátradől, hogy idehaza mindent megnyert és azt mondja, ehhez európai szövetségesei is vannak, ezért találkozik ilyen Salvini-féle senkiháziakkal – mondta, a csütörtöki Orbán-Salvini találkozóra utalva. Pedig Kende szerint Orbán szövetségeseinek valójában „az ég világon semmilyen szava nincsen európai szinten, senki nem akar velük szóba állni”. Történészként ugyanakkor nagyon aggasztja, hogy „Európának ebben a keleti felében van egy csomó nagyravágyó, felelőtlen politikus”, akik közül egyesek nem elég tehetségesek ugyan ahhoz, hogy félni kelljen tőlük, mások azonban éppen elég jó képességűek, hogy veszélyesek legyenek – ez Magyarországra is érvényes.

Kende Péter szerint már csak azért is nagyon tragikus a magyar rendszerváltás félresiklása, mert itt különlegesen kedvező körülmények között vehették át az irányítást a demokratikus pártok vezetői, akik között többen is államférfiúi képességekkel rendelkeztek, elég csak Antall Józsefre, Göncz Árpádra, vagy a Fidesz több tagjára gondolni. Utóbbiaknak viszont „sajnos egy megátalkodottan gonosz vezetőjük volt Orbán Viktor személyében”. - Orbánnak nagyon jó képességei vannak, de én azt mondanám: olyan, mint egy tehetséges bűvész: ahhoz ért nagyon, hogy átverjen mindenkit – mondta Kende Péter. A professzor szerint így jöhetett létre ez a rezsim, amelynek nincs is ideológiája valójában, mert a vezetőjét csak a pénz és a hatalom érdekli – ebben a sorrendben: a hatalom valójában csak azért kell, hogy a pénzt becsatornázhassa rokonaihoz, ismerőseihez.