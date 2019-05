Rendőrkapitányságon rendeztek mészárlást a tálibok, kilencen meghaltak

Szlovákia határidő előtt eleget tesz kötelezettségvállalásának a védelmi kiadások növelésével – közölte Donald Trumppal Peter Pellegrini a Fehér Házban.

A szlovák miniszterelnök szerint országának védelmi költségvetése már 2022-ben el fogja érni a bruttó hazai termék (GDP) 2 százalékát. Az atlanti szövetség tagországai két évvel későbbi határidővel tettek erre ígéretet még az előző amerikai elnöknek, Barack Obamának. Trump viszont hivatali idejének kezdete óta éles hangon követeli az európai szövetségesektől és Kanadától, hogy gyorsítsák a felzárkózást. A 2 százalékos célkitűzésnek még csak néhány tagország tesz eleget, és évtizedek óta az Egyesült Államok biztosítja a NATO védelmi összkiadásának zömét, hullámzóan mintegy kétharmadát-háromnegyedét. Szlovákia, azon túl, hogy megfogadja Trump sürgető szavait, ráadásul jelentős részben amerikai hadiipari termékek beszerzésére fordítja a katonai kiadásokra szánt pénzt: tavaly decemberben szerződést írtak alá a Lockheed Martin céggel 14 darab F-16-os amerikai harci repülőgép vásárlásáról, amit a Fehér Ház lakója a Pellegrinivel folytatott pénteki washingtoni megbeszélésén meleg szavakkal méltatott. A szlovák média szerint a 14 repülőgépre szóló megrendelés négyszáz fővel javítja az egyébként is imponálóan javuló amerikai foglalkoztatottsági adatokat. A statisztikák szerint áprilisban 3,6 százalékosra csökkent az Egyesült Államokban a munkanélküliség, amire pontosan fél évszázada – 1969 óta – nem volt példa. Trump és Pellegrini megbeszélésén olyan gazdasági kérdések is szóba kerültek, amelyek jelentőségükben túlmutatnak Szlovákián, és az amerikai-európai viszony fontos témái. Így beszéltek az európai gépkocsik amerikai importjával kapcsolatban Washington részéről felvetett és lebegtetett vámtarifa-emelés, illetve az importkvóták ügyéről. Megállapodásra nem jutottak, de a szlovák kormányfőnek legalább módja nyílt arra, hogy érzékeltesse az amerikai elnökkel, milyen következményekkel járna az amerikai szigorítási tervek megvalósítása. Pellegrini utóbb úgy nyilatkozott szlovák újságíróknak, hogy Trump meglepődött, amikor hallotta tőle, milyen sok gépkocsit állítanak elő Szlovákiában. Az ország az ötödik legnagyobb gépkocsiexportőr az amerikai piacon, ahol különösen kedvelik a Pozsonyban összeszerelt Porsche Cayenne és Volkswagen Touareg típust. Megvitatták az energetika kérdéseit is, és megállapították, hogy mindkét fél ellenzi az Északi Áramlat 2 elnevezésű gázvezeték tervét, amely az orosz gázt a tenger alatt lefektetendő vezetéken juttatná el Németországba. Az amerikai média visszatérő megállapítása, hogy Washington azért szorgalmazza a kelet-közép-európai országokkal a kapcsolatok építését, mert gátat akar vetni a térségben a túlzott orosz és kínai befolyásnak. Az energetikát illetően azonban nem csupán politikai-stratégiai törekvésről, hanem egészen konkrét üzleti érdekekről is szó van – nevezetesen arról, hogy az amerikai cseppfolyósított gáznak (LNG) keresnek piacot Európában. A Trump-Pellegrini találkozó nyomán közzétett beszámolókból az derül ki: Szlovákia ugyanazzal a dilemmával küzd, ami már Andrej Babis cseh miniszterelnök márciusi washingtoni vizitje során is megmutatkozott: szeretne Amerika jó szövetségesének bizonyulni, de az LNG egyelőre túlságosan drága ahhoz, hogy kiváltsa az orosz gázimportot. A szlovák sajtó mindazonáltal felveti: a megfelelő interkonnektorok kiépítésével Lengyelországból – vagy akár Litvániából – érkezhetne az országba amerikai cseppfolyósított gáz. Peter Pellegrini szlovákiai látogatásra hívta meg Donald Trumpot. Ennek konkrét időpontját nem rögzítették, de a pozsonyi Pravda úgy értesült: elképzelhető, hogy az amerikai elnök a nyár végén tehetne eleget a meghívásnak. Trump részt vesz Franciaországban a G7 csoport augusztus 27-én végződő találkozóján, majd a tervek szerint 31-én Lengyelországba utazik, hogy ott másnap jelen legyen a második világháború kirobbanása nyolcvanadik évfordulója alkalmából tervezett megemlékezésen. A két időpont között, augusztus 29-én emlékeznek meg Szlovákiában az 1944-es antifasiszta Szlovák Nemzeti Felkelésről, és nem kizárt, hogy az amerikai elnök ebből az alkalomból útba ejti Szlovákiát. Ezt az elképzelést látszik alátámasztani az is, hogy már a Pellegrini washingtoni látogatását bejelentő amerikai közlemény is úgy fogalmazott: a vizitre a csehszlovák „bársonyos forradalom” 30. valamint a Szlovák Nemzeti Felkelés 75. évfordulójának esztendejében kerül sor.