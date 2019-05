Kézi BL: Tíz percen múlott

A Postás Sportegyesület tornasport-akadémiájának pusztán az előkészítése 418 millió forintba kerül.

Március végén derült ki, hogy szűk két évvel Mészáros Lőrinc ügyvédje, Vörös József megjelenése és székfoglalója után tornasport-akadémiát kap a Postás Sportegyesület - írja az mfor.hu . A projektnek csupán az előkészítésre 418 millió forint közpénzt különített el a kormány, ám mint a portál forrása állítja, az egyesület dolgai csak távolról nézve vannak rendben.

A problémák több éve kezdődtek, amikor az egyesület területi vitába keveredett a Magyar Postával, a Magyar Telekommal és az Antenna Hungáriával. A pereskedés során az egyesület sokmilliós tartozást halmozott fel a közművek felé, és később a NAV végrehajtási eljárást indított el. Az mfor informátora szerint 2016 második felében kormányzati szintekig is eljutott az egyesület problémája, és



Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető akkori miniszter járt el az ügyben.

Az egyesület megmentésére kormányhatározat-tervezetet találtak ki: elfogadása esetén az akkori fejlesztési és emberi erőforrások miniszternek, valamint a postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztosnak kellett volna gondoskodnia a Postás Sportegyesületről forrásokkal, és a peren kívüli egyezség elősegítésével. A határozathoz csatolt tájékoztató szerint az egyesület akkorra 300 millió forintos adósságot halmozott fel, emellett legalább 360 millió forintot kellett volna sürgősen állagmegóvásra fordítani a sporttelepen.

A kormányhatározat azonban sosem került elfogadásra és aláírásra.

Majd nem sokkal később az egyesület egy szakosztályi vezetője bejelentette, lenne, aki érdeklődne az egyesület iránt, személye pedig megoldást jelentene az anyagi nehézségekre is. Ő nem volt más, mint Mészáros Lőrinc ügyvédje, Vörös József. 2017 májusában a sportegyesület közgyűlése megválasztotta Vöröst elnöknek. Már az ő elnöksége alatt, 2017 nyarán kikapcsolták a villanyt a telepen, november közepéig pedig nem volt gáz és fűtés sem. Idővel az alkalmazottak fizetésével is elmaradtak, részben ennek is az eredménye, hogy mára több munkaügyi per is folyamatban van a Postással szemben.

A sportszervezet - dacára, hogy legalább félmilliárdos akadémiát kap - mára szinte alig működik, egyedül a torna szakosztály az, ami érdemi tevékenységet fel tud mutatni. Az mfor kérdéseivel hiába fordult mind a Postás Sportegyesülethez, mind annak korábbi elnökéhez. Névtelen forrásuk szerint az egész mögött az állhat, hogy a bedőlő 120 éves sportegyesületet a tornasport helyzetbe hozásával lehet így majd újraszervezni.