Zsineggel megfojtotta és a szekrény alá ásta el a nagybácsi az unokahúgát, akivel rendszeresen szexelt

Tizenegy évvel a gyilkosság után született ítélet az ügyben.

Hétfőn a Zalaegerszegi Törvényszéken folytatódott annak a rezi férfinak a pere, aki 11 évvel ezelőtt megfojtotta az unokahúgát, majd a holttestét elásta a pincében. A vád szerint a férfi rendszeresen szexelt a 16 éves unokahúgával, írja a 24.hu . A lánynak még 2007-ben veszett nyoma Rezi településen, egy reggel nem érkezett meg az iskolába. A szülők jelentették a Keszthelyi Rendőrkapitányságon. A keszthelyi rendőrök feltérképezték a lány teljes kapcsolatrendszerét, és személyiségéről is megfelelő képet alkottak. A nyomozókat végül az egyik tanú meghallgatása vitte közelebb a megoldáshoz. A baráti körhöz tartozók egyike elmondta, hogy egyszer szemtanúja volt egy olyan jelenetnek, amikor a lány nagybátyja pénzt adott át unokahúgának. Elmondta azt is, hogy furcsállotta a pénzátadás körülményeit, túlzottan bizalmaskodónak és intimnek találta, ahogyan a nagybácsi a lánnyal viselkedett. B. János végül bevallotta, hogy ő ölte meg az unokahúgát. Részletes beismerő vallomást tett, elmondta, hogy egy zsineggel megfojtotta áldozatát. Kihallgatásán azt kérte, hogy ne kelljen abba a házba kimennie, mely jelenleg is családjának tulajdonát képezi. Teljes pontossággal elmondta, hogy hova rejtette a holttestet 2007-ben. B. János az elásott holttest fölé egy bútorlapot, arra pedig egy szekrényt helyezett. Miután elhúzták a tárgyakat és ásni kezdtek, elő is került a lány csontváza. A nagybácsi a gyanúsítotti kihallgatása során azt mondta hogy a lány az eltűnés napján meglátogatta őt, és pár ezer forintot kért tőle. Amikor ő ezt megtagadta, unokahúga elhagyta a házat, azonban később ismét visszatért, és még nagyobb összeget követelt. Később azt is elmondta, hogy a lány öngyilkos akart lenni, bár arra, hogy ezt miért tette volna, nem adott magyarázatot. Azt viszont elmesélte, hogy ő meg akarta győzni unokahúgát arról, hogy nem szabad véget vetnie az életének, mert az roppant fájdalommal jár. Elmondta, hogy amikor kettesben az ágyon ülve beszélgettek, a lány leszedett a ruhájáról egy zsinórt, majd a saját nyakába akasztotta. B. János azt állította, innentől már nem sok mindenre emlékszik, a következő tiszta képe az, hogy unokahúga holtan fekszik mellette az ágyon. Ezt követően a pincébe vonszolta, majd elásta. Kiderült, hogy a gyilkossághoz használt zsinór az elhunyt lány nadrágjából származott. A nagybácsi a korábbi vallomásával ellentétben most már tagadta, hogy szexelt volna az unokahúgával. Most már azt állította, hogy húgaként szerette a lányt, és sohasem tekintett rá nőként.