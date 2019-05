9 éves kislány lehet a légszennyezés első hivatalos, brit áldozata

A lángok először egy nagy kirándulóhajon csaptak fel.

Kirándulóhajók gyulladtak ki a Fertő tavon az osztrák oldalon, Fertőmeggyesnél írja az ORF Burgenland nyomán a HVG . A lángok először egy nagy kirándulóhajon csaptak fel, azonban ezután más hajókra is átterjedtek. Végül a kompkikötőben lévő hét hajóból négy gyulladt ki és égett ki teljesen. A helyi tűzoltók összesen 32 járművel és öt tűzoltóhajóval vonultak a helyszínre oltani a lángoló hajókat. Az oltást az erős szél is nehezítette, az a veszély fenyegetett, hogy a nádasra is átterjednek a lángok, és szemtanúk szerint több gázpalack is felrobbant a hajókon. A kár több százezer euró lehet.