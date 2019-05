Lázadnak a német edzők: tönkreteszi a videóbíró a futballt

A német futballedzők egyöntetűen elítélik a videóbírós rendszert és az eltörlése mellett foglalnak állást, a rendszer működtetői szerint viszont objektív meccshelyzetekben megszűntek a tévedések.

A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban második éve használják a videóbírót, és szinte minden fordulóban vannak olyan kezezéses esetek és emiatt megítélt vagy elmaradt tizenegyesek, melyek óriási vitákat gerjesztenek. A hétvégi fordulóban a Hertha BSC-Stuttgart mérkőzésen a hazaiak védője ököllel ütötte ki a labdát egy szöglet után, de az esetet nem nézték vissza videóról, hanem folytatódott a játék.

„A kispadról úgy láttuk, mintha a kapus hárított volna, a stuttgartiaktól sem reklamált senki, még azok sem, akik közel álltak az esethez – mondta a mérkőzés után Dárdai Pál, a berliniek vezetőedzője. – A felvételt látva azt kell mondanom, hogy megúsztunk egy tizenegyest, ez teljesen egyértelmű.”

„Az egész videóbírós rendszert meg kell szüntetni, csak áll miatta a játék és utána sem tudnak helyes döntést hozni – dohogott Niko Kovac, a listavezető Bayern München szakvezetője. A müncheniek ellen videózás után ítélt büntetőt a játékvezető múlt szombaton a Hannoverrel játszott meccsen, miközben a felvételeken látszott, hogy a labda Jerome Boateng derekáról és nem a kezéről pattant le.

A Werder Bremen-Borussia Dortmund találkozón Mario Götze ért kézzel labdába a tizenhatoson belül, ez az eset még a szakértőket is megosztotta, volt, aki szerint egyértelmű tizenegyes járt volna ezért, mások szerint vétlen kezezés történt. A játékvezető nem ítélt büntetőt.

„Három héttel ezelőtt a Bayern München elleni Német Kupa-elődöntőn videózás után fújtak be ellenünk tizenegyest, ami egyértelműen nem volt az, ezt még ellenfelünk is elismerte, rajtunk viszont ez nem segít, mert kiestünk, most is a kárunkra döntöttek, szerintünk egyértelmű helyzetben – bosszankodott Florian Kohfeldt, a brémaiak edzője. – Nehéz elhinni, hogy ezek véletlenül történnek így és nagyon nehezen állom meg, hogy ne mondjam el őszintén, mit gondolok erről. Ha megtenném, fél évig biztos nem ülhetnék le a kispadra.”

„Vicc az egész – jelentette ki Dieter Hecking, a Borussia Mönchengladbach trénere. – Az edzéseken mostantól azt fogjuk gyakorolni, hogyan lehet közelről rárúgni a védő kezére a labdát, majd a videózás után kapott tizenegyessel meg lehet nyerni a meccset. Tönkreteszi a futballt a videóbíró.”

„Akik ezt kitalálták, azok nagyon sokat ártottak a sportágnak, a nézőknek és a csapatoknak – hangsúlyozta Lucien Favre, a Dortmund edzője. – Azt ígérték, hogy tisztább lesz a játék és kevesebb a vita, azonban ennek pont az ellenkezője történt.”

Jochen Drees, a német videóbírók vezetője szerint a rendszerrel nincs baj, az emberi tévedéseket pedig nem lehet kiszűrni.

„Objektív esetekben nincs vita, most már nem fordul elő olyan, hogy a labda teljes terjedelmével áthalad a gólvonalon és a játékvezető nem ítél gólt – mondta Drees a ZDF állami csatornának adott interjúban. – A lesek megítélése is egyértelmű, mert itt sincs vita, behúzzuk a felvételen a vonalat, és minden rögtön látszik. A kezezésnél az az elsődleges kérdés, hogy szándékosan történt vagy véletlenül, ennek eldöntése a játékvezető feladata. Ez szubjektív kérdés, amit nem lát mindig mindenki egyformán. A videószobában is emberek ülnek, akik szintén tévedhetnek. Nem gondolnám, hogy felsőbb szinten meg akarnák szüntetni a videóbírót, éppen ellenkezőleg, egyre több országban vezetik be. Vannak még persze hibák, amiket ki kell javítani.”

Arra a kérdésre, hogy miért nem láthatják a stadionban a nézők azokat a felvételeket, amiket a játékvezető a pálya széli monitoron éppen tanulmányoz, Drees azt mondta, hogy a nemzetközi szövetség, a FIFA előírása egyelőre tiltja ezt. Viszont elárulta, hogy azokban az országokban, melyekben használják a videóbírót, egyre nagyobb az igény, hogy a stadionok kivetítőin is láthatóak legyenek a vitatott esetek. Drees szerint csak idő kérdése, mikor ad engedélyt a felvételek bemutatására a FIFA a kivetítőkön is.