Furcsa feladatokra osztogatott tízmilliókat a Miniszterelnökség

Az már a magyar kormányon múlik, hogy a két intézmény tervei megvalósulhatnak-e.

Sikeres tárgyaláson van túl a budapesti Közép-európai Egyetem (CEU) és a Müncheni Műszaki Egyetem (TUM) vezetése, a két intézmény vezetője, Michael Ignatieff és Wolfgang A. Herrmann kedden együttműködési megállapodást írt alá. Enyedi Zsolt, a CEU rektorhelyettese lapunknak úgy nyilatkozott: a TUM ígéretes partner a CEU számára. – A megállapodásban rögzítették a korábban már említett, három professzori álláshely létrehozását, közös kurzusok, csereprogramok és nyári egyetem, valamint diplomát adó képzési programok indítását is – mondta Enyedi. Létrehoznának egy új kutatóközpontot is, ahol ötvözhetnék a két egyetem kutatási tevékenységét: míg a TUM műszaki-technológiai vonalon erős, a CEU a társadalom- és politikatudományokban jár az élen. Az új kutatóközpontban egyebek mellett azt elemezhetnék, a legújabb technológiai újításoknak milyen társadalmi, politikai hatásai vannak. A rektorhelyettes hangsúlyozta: noha a CEU Bécsben is kampuszt nyit, a tervek a budapesti központra vonatkoznak. – Ahhoz, hogy mindez megvalósulhasson, a magyar kormánynak olyan jogi garanciákat kell adnia, amelyekkel a CEU továbbra is amerikai diplomákat is kiadó intézményként működhet Budapesten – mondta. Enyedi szerint a bajorok részéről az együttműködés még csak feltételes – tudniuk kell, érdemes-e budapesti képzésekbe fektetni. Az együttműködési megállapodásról a magyar kormányt is tájékoztatni fogják. Bár a válaszadásra nem jelöltek meg konkrét határidőt, a TUM vezetése jelezte: nem várhatnak sokáig, az említett három professzori álláshelyből kettőt a bajor költségvetés finanszíroz, a büdzsé tervezése pedig nyáron lezárul. A TUM-CEU egyeztetésen szóba került, hogy később akár amerikai egyetemek is csatlakozhatnak az együttműködéshez. – Folyamatos kommunikációban vagyunk a Stanford Egyetemmel és a Berkeley Egyetemmel is, de konkrétumokról csak akkor tárgyalhatunk, ha a magyar hatóságok is konstruktívan állnak az együttműködéshez – fogalmazott Enyedi. Noha Orbán Viktor miniszterelnök márciusban levélben biztosította a bajor kormányt arról, a magyar kormány nem fog akadályokat gördíteni az együttműködés elé, a CEU által kért jogi garanciákat továbbra sem adták meg. A felsőoktatási törvény lex CEU-ként elhíresült módosítása értelmében a CEU továbbra sem indíthat új évfolyamokat amerikai akkreditációjú képzésein, Magyarország ugyanis még mindig nem írta alá azt az államközi megállapodást, ami ezt garantálná. – Most az lenne a feladat, hogy a már meglévő akadályokat elhárítsák – tette hozzá Enyedi Zsolt.