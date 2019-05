Az NVB nem tudta felfüggeszteni Czeglédy Csaba mentelmi jogát

Meglepő eredményre vezetett egy kutatás.

Több felesleges beavatkozásnak vannak kitéve a szülés alatt az orvost választó nők, mint azok akik csak az ügyeletes teamre hagyatkoznak – hangzott el a K-Monitor és az EMMA Egyesület kedd esti szakmai fórumán. A rendezvényen Nicholas Rubaschkin ismertette a témában öt évvel ezelőtti saját vizsgálatát, amit még 2014-15-ben a SOTE Fulbright-kutatójaként végzett Magyarországon. A gyakorló szülész-nőgyógyász arra keresett választ, hogy az érintett nők miért fizetnek, és van-e összefüggés az ellátás minősége meg az átadott összeg között. A felmérés szerint a válaszadók biztonságra, személyes figyelemre vágytak és az orvos jelenlétet akarták megvásárolni. A kutatás azt is igazolta, hogy a szülő nők akkor is fizetnek, ha tiszteletlenül bántak velük.

A 2014-es felmérés során netet használó, öt évnél nem régebben szült nőket kérdeztek egyebek mellett arról: Választott orvossal, szülésznővel születek-e? Milyen tapasztalataik voltak az ellátással kapcsolatban? Fizettek-e? Ha igen, mennyit? A válaszadók nagy többsége, 79 százaléka szült választott orvossal és akkor átlagosan 60 ezer forintot adtak hálapénzként. A nők 17 százaléka válaszolta azt, hogy nem volt választott orvosuk, de hálapénzt ők is adtak, átlagosan 25 ezer forintot. A magasabb összeget adók egyértelműen az orvos jelenlétéért fizettek. Kiderült az is, hogy választott orvos esetében jóval többször indították meg mesterségesen a szülést és alkalmaztak császármetszést, gátmetszést. Az esetek egy részében valószínűleg szükségtelenül. Azok, akik választott orvos nélkül szültek, kevesebb „orvosi inzultus” szenvedtek el, beavatkozás-mentesebben hozhatták világra a gyermeküket. Arról már Lantos Gabriella, a Róbert Károly Magánkórház volt operatív igazgatója beszélt, hogy a fővárosban ma már minden nyolcadik gyerek magánszülészeteken jön a világra. Mint mondta, a magánellátást választó nők szülési tervvel érkeznek a magánintézményekbe. Hozzátette: noha ők annak idején komoly erőfeszítéseket tettek, hogy választott orvos nélküli csomagot is kínáljanak, ügyfeleiknek alig öt százaléka igényelte ezt. A választott orvossal való szülés nem feltétlenül az anya és a születendő magzat érdekeit szolgálják, erre példaként említette, hogy a több napos ünnepek előtt két és félszer több baba jön a világra, mint hétköznapokon.