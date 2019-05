Szerény kormányzati energiatervek

Kis- és középvállalkozásoknak napelem-, a lakosságnak pedig átfogó energetikai felújítási programokat ígér a kormány, ami az unió után három hónappal saját honlapján is közzétette az ország - változatlanul szerény - 2030-as klíma-célszámait.

Május végétől válik elérhetővé a kis- és középvállalkozások saját áramfogyasztásának részleges kiváltását szolgáló napelemfejlesztési támogatás - közölte az illetékes innovációs és technológiai tárca. E kör energiahatékonysági fejlesztéseire adókedvezményt kap - jegyzik meg. A szaktárca a lakosság számára rövidesen megjelenő ösztönzőket ígér az átfogó épületenergetikai felújítások és megújulóenergia-felhasználás terén. E tárgyban jelenleg az energiahitelt ajánlják. Idén árversenykiírást is terveznek megújulóenergiás fejlesztők körében. A közlekedés terén a közösségi megoldások erősítését, az elektromobilitás fejlesztését, a bioüzemanyag-bekeverési arány növelését és a helyi tömegközlekedés zöldítését tűzik ki maguk elé célul. A közlemény emellett hosszasan taglalja a kormány klímavédelmi elkötelezettségét. (Ez azért megy mégis kiállásszámba, mert politikai nyilatkozatok mostanság egyre gyakrabban állítják szembe az unió klímavédelmi költségigényét más ágazatok fejlesztési szükségletével.) Megjegyzik: Magyarország, összhangban az uniós célokkal, 2030-ra 1990-hez képest 40 százalékkal csökkentené az üvegházhatású gázkibocsátást. Civil szervezetek korábban ennek kapcsán közölték: bár Magyarország e tárgyú esélyei - elsősorban az ipar rendszerváltás utáni összeomlása nyomán - eredendően kedvezőek, az elmúlt években a szennyezés ismét növekedésnek indult, veszélyeztetve e cél elérését is. Ráadásul, míg 2050-re az Unió 100 százalékos szén-dioxid-kibocsátás-csökkentést ír elő, Magyarország ugyanekkorra csak 52-85 százalékot vállal. Ha mi is csatlakoznánk a közös célhoz, 2030-as értékünket is legalább 55 százalékra kellene emelni - szögezték le civil szervezetek néhány hete megjelent közös állásfoglalásukban.